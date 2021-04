Przepełnione sztuką wnętrza w miejskim klimacie czekają na gości NYX Hotel Warsaw

W styczniu br. w Warszawie swoje podwoje otworzył pierwszy w Polsce hotel marki NYX Hotels. Na gości czekają oryginalne wnętrza zaprojektowane w miejskim stylu przez Andreasa Neudahma, ze zdobiącymi je pracami warszawskich artystów. Za koncepcją artystyczną stoi Fundacja Propaganda.

REKLAMA

NYX Hotel Warsaw - pierwszy w Polsce hotel lifestylowej marki NYX Hotels by Leonardo Hotels Brands – pozostaje otwarty dla gości.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z usług noclegowych hotelu mogą korzystać przedstawiciele określonych grup zawodowych, takich jak medycy czy dziennikarze, przebywający w Warszawie w celach służbowych.

Na gości czeka 331 pokoi i apartamentów urządzonych w nowoczesnym stylu przez pracownię znanego projektanta wnętrz – Andreasa Neudahma.

W hotelu znajdują się przestronne sale konferencyjne o łącznej powierzchni 518,5 mkw, zaaranżowane w sposób zapewniający uczestnikom spotkań zawodowych zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego. Odwiedzający mogą liczyć na specjały kuchni polsko-izraelskiej i przyjazną atmosferę, która z pewnością uprzyjemni im pobyt w Warszawie.

Przeczytaj także >> Na przekór pandemii: nowe projekty hoteli w Polsce



NYX Hotels to lifestylowa propozycja Leonardo Hotels Brands. Obiekty spod szyldu NYX Hotels znaleźć można w miastach, takich jak Londyn, Praga, Madryt czy Tel Aviv. 1 marca dołączył do nich NYX Hotel Warsaw. Hotel pozostaje otwarty dla gości przebywających w Warszawie w określonych celach zawodowych, przedstawionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów. Funkcjonuje zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego, opracowanymi przez krajowe służby ds.. ochrony zdrowia.

Miejski lifestyle

NYX Hotels jest marką lifestylową o charakterze miejskim. Każdy obiekt konceptu przepełniony jest duchem swojego otoczenia. Wkracza on do wnętrz hotelowych pod postacią sztuki miejscowych artystów, ciekawych lokalnych akcentów wnętrzarskich, oferty gastronomicznej oraz wydarzeń rozrywkowych, adresowanych nie tylko dla gości, ale też mieszkańców okolicy.

Czterogwiazdkowy NYX Hotel Warsaw zlokalizowany jest w centrum miasta, przy ul. Chmielnej 71, w dynamicznie rozwijającej się biznesowej okolicy. Mieści się w Varso Place – kompleksie znanym z najwyższej w Unii Europejskiej wieży o wysokości 310 m. Hotel jest doskonale skomunikowany z resztą Warszawy – położony jest nieopodal najważniejszych węzłów komunikacyjnych, w tym dworca kolejowego Warszawa Centralna, z którym bezpośrednio łą-czy go przejście podziemne.

Hotel oferuje 298 pokoi i 33 apartamenty, z których najmniejsze maja powierzchnię 26-34m kw., a największe 77-81 m kw. W ofercie znajdują się pokoje i apartamenty z widokiem na panoramę Warszawy, z tarasami, a także dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wnętrza są jasne, wyposażone w starannie dobrane meble i akcesoria, wśród których znajdują się wygodne stanowiska do pracy, telewizory LCD (40-48"), minibary, zestawy do parzenia kawy i herbaty, minisejfy i zestawy do prasowania.