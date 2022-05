Przepiękne restauracje na okazje specjalne. Na Dzień Mamy 2022 wybierz się do restauracji

Już jutro będziemy świętować Dzień Matki. Od loftu, przez tawernę, po arystokratyczny koncept. Z okazji 26 maja stworzyliśmy zestawienie najciekawszych restauracji w Polsce, do których warto zabrać ukochaną mamę.

Tutti Santi, Kraków, ul. Medweckiego 7

Obrazy z wizerunkami świętych, a przede wszystkim tradycyjny wystrój nawiązujący do klimatu wnętrz sakralnych gotyckich świątyń – takie elementy urządzenia wnętrza łączą wszystkie lokale należące do sieci Tutti Santi. W menu restauracji znajdziemy przede wszystkim przepyszną pizzę tworzoną według receptury Mistrza Włoch Valerio Valle. Za projekt wnętrz odpowiada pracownia LSD Studio.

Scandale Royal Resto & Vodka House, Kraków, plac Szczepański 2

Krakowska restauracja Scandale Royal Resto & Vodka House wiosną 2019 r. przeszła rebranding. We wnętrzach pracownia Tarnowski Division odtworzyła klimat polskich restauracji z lat 30. Podróż w czasie zaczyna się jeszcze przed wejściem do lokalu, gdzie rzuca się w oczy stylizowany logotyp restauracji, który inspirowany jest szyldami przedwojennych kramów i warsztatów. Zaraz za progiem widzimy wisząca rzeźbę w tanecznej pozie. Wkraczamy wszak do epoki, w której na salonach poza napitkami i jedzeniem rządziły tanga i fokstroty. Goście spożywali posiłki, którym towarzyszyła wódka, a częstym akompaniamentem była muzyka na żywo i kabarety. Po wejściu wita nas obsługa z nieodłącznymi szelkami, muchami i kamizelkami. Jasne, przestronne wnętrza, mozaiki oraz lustra i ściany ozdobione starymi plakatami i fotografiami z lat 20. i 30. W kącie stoi piękne, stare pianino, a na stołach kwiaty. Wysokie kieliszki na stopce i kryształowe szklanki tylko niektóre z niezwykle istotnych detali, które dopełniają dystyngowany charakter miejsca.

62 Bar & Restaurant, Poznań, ul. Św. Michała 62

Przy ulicy Świętego Michała, w siedzibie Harley Davidson w Poznaniu znajduje się restauracja 62 Bar & Restaurant autorstwa wrocławskiej pracowni Q2Studio. Głównym założeniem projektu wnętrz było nawiązanie do ducha znanej marki kultowych motocykli.

- Chcieliśmy, aby goście odwiedzający restaurację doświadczyli nie tylko wyjątkowych smaków, ale także niesamowitych wrażeń, przebywając w malowniczej scenerii kolorów, tekstur i faktur - piszą projektanci z Q2Studio. Sercem restauracji jest otwarta kuchnia utrzymana w formule live cooking, wyróżniająca się mocno industrialnym stylem, z którym jest kojarzona marka Harley Davidson. Surowy charakter restauracji łagodzi bujna roślinność, a także kolorowe i wygodne siedziska zachęcające do długich rozmów przy wspólnym posiłku. Co tu zjemy? Czerninę, wielkopolską polewkę, kaczkę, jesiotra... Jest polsko!

Senses, Warszawa, ul. Bielańska 12

Senses to warszawska restauracja z autorską kuchnią znanego szefa Andrea Camastra. Przytulne wnętrze, w którym dominują barwy łagodnego écru i różne odcienie beżu, zaprojektowała Agata Semka (Arc Architektura).

Seafood Station Restaurant & Oyster Bar, Warszawa, al. Jerozolimskie 93

Na Alejach Jerozolimskich w Warszawie znajduje się klimatyczne miejsce dla wielbicieli ryb i owoców morza, Seafood Station Restaurant & Oyster Bar. Za projektem wnętrz stoi pracownia Sikora Wnętrza. Stylistyka wnętrza to odważna reinterpretacja stylu industrialnego połączonego z delikatnymi secesyjnymi cytatami. Masywne stalowe dwuteowniki, czy inne widoczne elementy konstrukcyjne antresoli stanowią poza funkcjonalnym, również element dekoracyjny. Widoczne instalacje elektryczne, jak również pozostałe, biegną w rurach pod sufitem pozostawione w surowym loftowym klimacie.

Całość uzupełniona została o sztukę: rzeźbione ryby, obrazy i autorskie elementy. Zawieszone na ścianach ozdoby przypominają ceramiczne talerze włoskiego malarza Piero Fornasetti, tylko zamiast twarzy pięknej śpiewaczki LAURY CAVALIERI widnieją na nich podobizny mieszkańców podwodnego świata.

Opasły Tom, Warszawa, ul. Wierzbowa 9

Restauracja „Opasły Tom” to jeden z lokali warszawskich restauratorów, rodziny Kręglickich, który oferuje kuchnię polską w autorskiej interpretacji. Restauracja spod kreski Buck.Studio znalazła się na liście najlepiej zaprojektowanych restauracji świata prestiżowego magazynu Wallpaper*. Przestronny, ponad 260-metrowy dwupoziomowy lokal mieści w sobie sale o różnej skali, a także bar z salą lounge, winotekę oraz półotwartą fine-diningową kuchnię. Taki układ funkcjonalny okazał się być największym wyzwaniem przy projektowaniu aranżacji wnętrz.

Signature Resturant, Warszawa, ul. Poznańska 15

Centrum Warszawy, Poznańska 15 - tutaj mieści się wielokrotnie nagradzana i rekomendowana m.in. przez Przewodnik Michelin 2017 restauracja Signature. Za wnętrza restauracji odpowiada architektka wnętrz Mariola Tomczak.

Trzy nastrojowo różne części restauracji zostały połączone w jedną spójną całość tak by pasowały do różnych okazji i nastrojów gości. Oryginalne zdjęcia Miltona Green’a obok lamp Serga Mueller i Toma Dixona, francuskie ręcznie malowane tapety i designerskie meble Gubi to elementy, które pojawiły się w restauracji.

Wiele Dobrego, Warszawa, ul. Vogla 62/27B

Wiele Dobrego to zielony punkt na mapie Warszawy, miejsce lokalnych spotkań w przyjaznym i pełnym roślin wnętrzu w duchu eko. Koncept autorstwa pracowni Five Cell powstał jako połączenie współgrających ze sobą funkcji sklepu, bistro oraz kawiarni. W tym unikatowym wnętrzu główną rolę gra przestrzenny, modułowy sufit, rozlewający się płynnie po otaczającej go przestrzeni. Co zjemy? Nie tylko pyszne ciacha, ale i szakszukę czy zupę Pho.

Bombaj Masala, Warzawa, ul. Ząbkowska 29

Restauracja Bombaj Masala zaprojektowana przez A8 Architektura mieści się w Centrum Praskim Koneser, w zabytkowej części kompleksu w budynku B – dawnej butelkowni. Ściany w lokalu w dużej mierze to oryginalnie zachowana cegła, poddana odnowieniu i zaimpregnowana. Pozostałe ściany wykonane są w tynku betonowym dekoracyjnym, stanowiącym delikatne tło dla wyrazistych dekoracji. Posadzka składa się z 6 kolorów drewna przemieszanych ze sobą, tak by tworzyć wielobarwny melanż. Sufit z ponad 1760 miedzianych rur zawieszonych na różnej wysokości jest najbardziej wyrazistym elementem wnętrza, nadającym mu połyskliwy, indyjski charakter. Z jednej strony bardzo ozdobny, a jednocześnie będący nienachalnym tłem dla aranżacji lokalu. Jego krzywizna jest wyznaczona parametrycznie, z uwzględnieniem instalacji budynku, wysokości okien oraz rozmieszczenia słupów na sali. Do wnętrza restauracji zostały również na specjalne zamówienie namalowane grafiki, nawiązujące do symboli Indii, w intensywnych, żywych kolorach, które dodatkowo podkreślają wielobarwność wyposażenia oraz estetykę Indii.

Zorba, Gdańsk, ul. Szafarnia 10

W restauracji Zorba w samym centrum Gdańska, zlokalizowanej przy basenie jachtowym, architekci z pracowni Biuro Kreacja postanowili przywołać wspomnienia z greckich wakacji we współczesnym wydaniu, przy wierności naturalnym materiałom.

Przez cały projekt przewija się motyw błękitu na suficie, który w lekki, naturalny sposób przechodzi gradientem w kolor jasnej ściany. Kojarzy się z niebieskim niebem oraz morzem, nadając ciepła i przytulności całemu wnętrzu. Zwiewne, bawełniane lampy nienachalnie odcinają się od sufitu, jak zabłąkane obłoki nad wodą. W takim wnętrzu musaka i suvlaki smakują jak w Grecji!

Pan Kotowski, Gdańsk, ul. Ogarna 11/12

Nazwa restauracji: Pan Kotowski wzięła się z ukraińskiej bajki, która w oryginale brzmi: Pan Kotski. „Ta bajka jest bardzo znana wśród ukraińskich dzieciaków. Opowiada o kocie, który dużo jadł i tym przestraszył cały las i każde zwierzę go się bało. Dla tego restauracja zaprojektowana jest w ukraińskim stylu jako bajeczny domek dla tego kota, z jego odzieżą, naczyniem i obrazkami. W menu umieściliśmy wszystko co lubi taki kotek – grubasek” – opowiadają właściciele gdańskiej restauracji. W menu m.in. barszcz ukraiński, solanka, ucha rybacka po odesku, kotlet po kijowsku.

POP in Diner &Bar, Gdynia, ul. Władysława IV 37

POP in Diner &Bar to miejsce w centrum Gdyni, które powstało na ul. Władysława IV w sąsiedztwie słynnego baru mlecznego "Słoneczny". Tu przestrzeń kreuje dowcip i zabawa konwencją typowego stylu industrialnego. Nie dziwi więc zbudowana wspólnie przez ekipę pracowni Sikora Wnętrza ze znajomymi inwestora ściana z 24 tys. klocków Lego czy wspólnie wykonana kompozycja "Pollock" na posadzce.

Szefem kuchni został Robert Kowalczyk - prawdziwy pasjonat i profesjonalista, który potrafi się bawić smakiem amerykańskiej kuchni łącząc ją z lokalnymi akcentami. W restauracji POP IN Diner&Bar można więc liczyć na szeroki wybór śniadań, klasyki kuchni amerykańskiej aż po autorskie luche. To też dobre miejsce na before, gdyż wybór whisky i ciekawych alkoholi jest naprawdę duży.

Pasta Miasta, Gdynia, ul. Świętojańska 46

Paulina Kisiel ze studioturbo stworzyła miejsce, w którym chce się przebywać. To chyba największy komplement dla restauracji. Pasta Miasta to miejska oranżeria położona w samym sercu Gdyni, przy ulicy Świętojańskiej.

Restauracja została zaprojektowane tak, by z każdej jej części można było zobaczyć jak powstają główne pozycje karty dań – makarony. Wszystkie pasty wytwarzane są na miejscu a do ich wyrobu używana jest między innymi specjalna mąka z pszenicy durum. Każdy kształt to osobny przepis, wszystko można zobaczyć na własne oczy w otwartej kuchni.

Główna sala restauracji Pasta Miasta została wykonana z niezwykłą dbałością o detale wprost nawiązujące do stylistyki włoskich knajp i restauracji. Znaleźć można tu typowe zdobione żeliwne nogi stołów czy frezowania. W części jadalnianej uwagę przyciągają podwieszone pod sufitem kosze wypełnione misami tonącymi w zieleni. Dzięki obecności roślin zdyscyplinowane wnętrze lokalu nabiera miękkości. Napięcie pomiędzy klasycznym włoskim stylem i surowością szklanej witryny, metalowych wzmocnień ścian i podciągów zanika dzięki zastosowaniu naturalnego bukowego drewna jako wykończenia krzeseł i blatów. Delikatne szklane lampy dopełniają wnętrze tworząc niepowtarzalny klimat miejskiej oranżerii.

Martim, Wrocław, ul. Pomorska 1/1a

Znajdująca się przy ul. Pomorskiej 1B we Wrocławiu restauracja Martim położona jest na rzece, co idealnie koresponduje z jej przywołującycm skojarzenia morskich wypraw geograficznych menu, które jest mieszanką klasycznej kuchni portugalskiej z kulinarnymi inspiracjami odległych Indii, Brazylii czy Japonii.

Architekci z pracowni Buck.Studio postawili na paletę barw, która w charakterystyczny sposób przywołuje kolory związane z Portugalią. Mamy zatem nasyconą zieleń, kojarzącą się z oceanem, ale również czerwone akcenty, które w swobodny sposób nawiązują do kultury portugalskiego wina. Całości dopełnia spokojny beż pod postacią korka pochodzącego prosto z południowych rejonów Portugalii. Wnętrza zdobyły nagrodę German Design Award w kategorii Excellent Architecture/Interior Architecture.

Campo, Wrocław, ul. Podwale 83

Campo to współczesny grill house serwujący argentyńskie steki i autorskie menu z akcentami kuchni Ameryki Południowej. Miejsce, w którym prostota i szczerość grają główną rolę zarówno we wnętrzu, jak i na talerzu.

Przestronne, utrzymane w ciemnej kolorystyce, wykończone szlachetnymi, naturalnymi materiałami wnętrze projektu Buck.Studio odzwierciedla prostotę, szczerość i szacunek do natury - najważniejsze wartości, które definiują Campo. Są one widoczne także w menu z daniami przygotowanymi w duchu ‚comfort food’, w których najwyższej jakości argentyńskiej wołowinie towarzyszą lokalne produkty, sezonowe owoce i warzywa oraz wyjątkowy wybór win, z których wiele jest organicznych.

Futu Sushi, Białystok, ul. Lipowa 12

Futu Sushi to kulinarny koncept, który istnieje na mapie Białegostoku od dziesięciu lat. Zlokalizowany jest przy ul. Lipowej w kamienicy z lat 60. w ścisłym centrum, na jednej z najbardziej atrakcyjnych ulic miasta. Jego dotychczasowe wnętrze zrealizowane dekadę temu sprawiało wrażenie przestarzałego, mając już niewiele wspólnego z filozofią kuchni japońskiej. Za nowy koncept odpowiadała pracownia architektury wnętrz 74studio. Z małego liftingu wnętrza powstał projekt, który w efekcie finalnym okazał się totalną metamorfozą.

Dominantę we wnętrzu stanowią zaś ażurowe konstrukcje wykonane z dębiny oraz plecionki wiedeńskiej. To nawiązanie do trendów, które idealnie wpisują się w charakter filozofii Zen. We wnętrzu nad barem pojawiła się kopuła z plecionki, która zajmuje całą szerokość baru. Wyznacza podziały analogicznie do podłogi i zastosowanych na niej materiałów: lastryko w bielach i szarościach. W tej samej formie zostały zaprojektowane również parawan oddzielający wejście oraz stanowisko kelnerskie.

Winiarnia Sądecka, Nowy Sącz, ul. Rynek 10

W Nowym Sączu można odwiedzić miejsce dedykowane miłośnikom wina, które oprócz jakości serwowanych trunków oferuje również wnętrza zapewniające wyjątkową atmosferę. Autorką projektu wnętrz jest arch. Katarzyna Malec z pracowni I.Studio Design.

Wyeksponowanie historycznych smaczków, jakie odnaleźć można tylko we wnętrzach budynków sprzed lat było jednym z podstawowych założeń projektowych. Inwestorom zależało z kolei na tym, aby miejsce było przytulne i pozwalało klientom „odpłynąć” od otaczającej rzeczywistości sącząc wino w kameralnej atmosferze. Stąd też podział przestrzeni na zapewniające intymność loże oraz obecność we wnętrzach ciepłej wykładziny czy drewna w ognistym kolorze, które nawiązuje przy okazji do znajdujących się w winiarni beczek. Dodatkowo intymność we wnętrzach zapewniają stworzone z drewnianych paneli przesłony, a wrażenie przytulności – krzesła i fotele z miękkim obiciem.