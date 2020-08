Przepompownia Port Miejski otworzy się na odwiedzających. W ramach przeglądu sztuki Survival

18. edycja jednego z najważniejszych przeglądów sztuki w Polsce coraz bliżej. W tym roku oprócz samych prac artystów wyłonionych w konkursie na realizacje asrtystyczne, publiczność będzie miała także okazję zwiedzić niedostępną dotąd przepompownię Port Miejski, powstałą w latach 1898-1901, którą zaprojektowali znani wrocławscy architekci Richard Plüddemann i Karl Klimm.

Zbliża się 18. Przegląd Sztuki SURVIVAL, jeden z najważniejszych przeglądów sztuki w Polsce. Odbędzie się w dniach 10-13 września w przepompowni Port Miejski we Wrocławiu. „Wasteland”, hasło przewodnie tegorocznego wydarzenia, to bezpośrednie nawiązanie do słynnego poematu Thomasa Stearnsa Eliota o tym samym tytule.

W tym roku SURVIVAL odkryje przed publicznością niedostępną dotąd przepompownię Port Miejski, powstałą w latach 1898-1901 na cyplu ulokowanym wzdłuż nabrzeża Odry. Przez ponad 100 lat była ona kluczowym elementem rozbudowanego, ekologicznego systemu oczyszczania ścieków – jednego z najstarszych w Europie – uruchomionego w 1881 roku. Budynek przepompowni zaprojektowali znani wrocławscy architekci Richard Plüddemann i Karl Klimm. Do dziś przetrwał on w niemal nienaruszonym stanie. W pomieszczeniach budynku zobaczymy m.in. kilkadziesiąt prac artystów wyłonionych w konkursie na realizacje artystyczne.

Przeglądowi towarzyszyć będzie m.in. scena społeczna online pod hasłem “Kultura dla klimatu” dedykowana pogłębianiu świadomości proekologicznej. Dzięki partnerstwu z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej pod hasłem „WASTELAND: Kultura dla klimat” odbędą się trzy debaty z udziałem artystów, kuratorów oraz aktywistów z Wrocławia i Berlina. Poruszone zostaną kwestie marnowania zasobów, potrzeby nowych strategii kuratorskich i roli artystów w kształtowaniu świadomości społecznej w obliczu nadchodzącej katastrofy klimatycznej. Z kolei Scena Dźwiękowa 18. edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL to zaproszenie do czytania „Ziemi jałowej” Eliota z perspektywy dźwiękowej. – Zwrócimy szczególna uwagę na to, jak rezonuje współcześnie perspektywa słuchowa Eliota w kontekście odczytywania jego poematu jako manifestu ekologicznego – zapowiada Daniel Brożek, kurator sceny dźwiękowej.

Organizatorem Przeglądu Sztuki SURVIVAL jest Fundacja Art Transparent.

Przegląd jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.

Partner strategiczny: MPWiK Wrocław S.A

Kuratorzy: Michał Bieniek, Anna Kołodziejczyk, Małgorzata Miśniakiewicz, Ewa Pluta

Kurator Sceny Dźwiękowej: Daniel Brożek