Przestrzeń bez granic stawianych wyobraźni. Nowe biuro Autodesk w Krakowie

Zaskakujące kolory, autorskie konstrukcje na sufitach, naścienne murale - to biuro wydaje się być przestrzenią tworzoną bez granic stawianych wyobraźni. Nowa siedziba Autodesk w Krakowie została dosłownie uszyta na miarę. To zasługa warszawskiej pracowni The Design Group.

Krakowskiego Szkieletora nie trzeba specjalnie przestawiać. Czekał blisko 45 lat na to, by otworzyć swoje podwoje. Siłą rzeczy został zatem jednym z bardziej znanych punktów na mapie miasta. Przez ten czas był obiektem wielu architektonicznych sporów i partykularnych interesów, a także okazałym „wieszakiem” na reklamy. Na szczęście ten etap swojej historii Szkieletor ma już za sobą. Totalnie odmieniony stanowi dziś centralny punkt krakowskiego Unity Centre, czyli największego, wielofunkcyjnego centrum biznesowego stolicy Małopolski. To właśnie tu, pod adresem Lubomirskiego 2, swoje miejsce znalazło biuro międzynarodowej korporacji Autodesk. Ta założona w Kalifornii firma już prawie od 40 lat zajmuje się tworzeniem i produkującą oprogramowań oraz usług dla branży architektonicznej, inżynieryjnej i rozrywkowej.

Kolorowy Net Effect

Pierwotnym założeniem było stworzenie wnętrz w stylu industrialnym, przestrzeni jasnych i tworzących atmosferę sprzyjającą pracy. Projektanci The Design Group zaproponowali lekką modyfikację stylistyki, która przypadła do gustu Klientowi. Określają ją mianem modern industrial przez zabieg ocieplenia drewnem i żywymi kolorami.

Wszystko zaczęło się jednak od autorskich grafik Autodesku, które klient chciał wykorzystać w krakowskim wnętrzu. Wycięte na specjalnej folii znalazły swoje miejsce na przeszkleniach. Jednocześnie narzuciły projektantom z The Design Group kolorystykę mebli oraz dekoracyjnych, giętych siatek cięto-ciągnionych (mesh) rozpiętych na sufitach i częściowo również na ścianach.

Zapowiedź kolorystyki i stylistyki biura Autodesku pojawia się już w holu windowym. Ciekawa, czterowymiarowa konstrukcja, nawiązująca do logotypu Autodesk, wykonana została z siatki mesh. Ogromna litera A sięga prawie sufitu i wita pracowników i gości zmierzających do biura.

- Największym wyzwaniem projektowym w krakowskim biurze Autodesk była koordynacja elementów nasufitowych. Oprócz widocznych instalacji, istotne są tu też oświetlenie i siatki. Dzięki zaangażowaniu i koordynacji prac wielu osób, udało nam się uzyskać zamierzony efekt, jakim było podkreślenie oświetleniem meshu (siatki) i geometrii sufitu. – podkreśla Marta Konarska, architektka odpowiedzialna za koncepcję biura Autodesk.

Net Effect – jak nazywają zabieg wykorzystania siatek projektanci TDG – zdecydowanie stał się motywem przewodnim biura oraz jednym z ciekawszych jego elementów. Żywe kolory siatek i ich dynamiczne formy zapewniają niezbędną temu miejscu pozytywną energię, jednocześnie wyznaczając poszczególne strefy tworząc oryginalną i charakterystyczną przestrzeń krakowskiego biura.

- Do końcowego wyglądu krakowskiego biura Autodesk przyczyniło się wiele osób. Bardzo zaangażowany był także sam klient – mogliśmy liczyć na jego pomoc i konstruktywny feedback. – przyznaje architekt Konrad Krusiewicz, założyciel i CEO The Design Group.