Przestrzeń do nauki i biophilic design. Niezwykły projekt Uniwersytetu SWPS i marki HOOF

Architektura wpływa na ogólne samopoczucie użytkowników przestrzeni. Ma także swój udział w poprawie zdrowia, zdolności uczenia się i jakości pracy. By dobrze zaprojektować wnętrze dla coraz bardziej zróżnicowanych wymagań człowieka XXI wieku, przed architektami stoi nie lada wyzwanie. Uniwersytet SWPS odpowiedział na oczekiwania studentów i uwzględniając ich potrzeby, wraz ze specjalistami marki HOOF, w kampusie w Poznaniu, udało się stworzyć unikatową przestrzeń do nauki i relaksu.

W ciągu ostatniej dekady tempo i jakość życia zmieniły się diametralnie. Panująca obecnie tak zwana kultura nanosekundy sprawiła, że wszystko ma być dostępne natychmiast. To podejście wpływa na wszystkie sfery życia współczesnego człowieka. Dodatkowo pandemia COVID-19 unaoczniła zmianę potrzeb i możliwości nie tylko w podejściu do pracy, lecz także nauki. Przed architektami stają zatem nowe wyzwania – zarówno zaprojektowanie pięknej i komfortowej przestrzeni, jak i – a może przede wszystkim – takiej, która sprosta oczekiwaniom młodego pokolenia. Te zaś różnią się znacznie od tego, co do tej pory było znane.

Edukacja w szerszym kontekście

W wielu korporacjach projektowanie wnętrz biurowych pod oczekiwania i potrzeby pracowników jest standardem. Przestrzeń ma sprzyjać efektywności, koncentracji, jest tak zaplanowana, by praca przynosiła nie tylko efekt, lecz także sprzyjała dobrostanowi pracowników. Zmienia się podejście do projektowania przestrzeni biurowej, ale też model pracy. Podobnie jest zresztą z nauczaniem. Pozornie prozaiczne elementy, takie jak zapewnienie maksymalnego dostępu światła naturalnego, widok na zieleń i elementy naturalne we wnętrzach czy komfort akustyczny, mogą poprawić jakość nauki, wpłynąć na jej efektywność i zwiększyć kreatywność. W tym obszarze niestety w systemie edukacji wciąż pomija się rzeczywiste potrzeby użytkowników.

W świecie ciągłych zmian, innowacji i szybkiego tempa również wyzwania stojące przed edukacją stają się wielowymiarowe. Rośnie zatem konieczność szerokiego spojrzenia na zachodzące zmiany – niezbędne jest zrozumienie ich wzajemnych zależności i wpływów. Z badań zamieszczonych w raporcie „Przyszłość edukacji. Scenariusze 2046” (opracowanym dla Infuture Institute Natalii Hatalskiej) wynika, że uniwersytety prawdopodobnie niewiele się zmienią. Choć kampus uniwersytecki w 2046 roku na pewno będzie bardziej estetyczny i nowoczesny, to założenia pozostaną takie same, gdyż uniwersytet przedstawia pewien ideał tego, jak człowiek powinien spędzić swoje najlepsze lata. Dlaczego więc nie sprawić, by była to jak najbardziej przyjazna przestrzeń? Ponadto dobrze zaprojektowane zaplecze edukacyjne zwiększa wydajność procesu uczenia się o 20-25%.