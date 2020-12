Przestrzeń do pracy w domu. Urządź je w stylu wabi-sabi

Dziś biuro staje się więc integralną częścią naszych domów. Warto zatem zadbać o tę przestrzeń. Urządźmy ją przede wszystkim komfortowo, np. w funkcjonalnym i odrobinę sentymentalnym stylu wabi-sabi.

Filozofia wabi-sabi wywodzi się z Japonii. Nazwa ta jest tłumaczona na język polski jako: mądrość w naturalnej prostocie lub niedoskonałe piękno. Dlatego bezpretensjonalność i ciepło to główne cechy stylu, który opiera się o założenia wabi-sabi. Mieszkańcy Kraju Kwitnącej Wiśni celebrują proste przyjemności, a więc stawiają także na autentyczność w projektowaniu wnętrz. W dodatku ze spokojem patrzą na zjawisko przemijania i wszelkie niedoskonałości, gdyż takie jest życie – pełne różnych kolorów. Doskonale łączą kontrasty: z jednej strony widoczne jest tam ogromne poszanowanie dla tradycji, również w kategorii „praca” – w myśl założenia: uczymy się od przodków, z drugiej – jako naród innowacyjny osiągnęli niesłychany postęp technologiczny. Jak zatem skorzystać z dorobku Japończyków we własnym M, urządzając wygodny kącik home office?

Biurko w centrum uwagi

W dobie zagrożenia epidemiologicznego wiele osób przeniosło się z wykonywaniem obowiązków służbowych z biura do domu. Jak się okazuje to duże wyzwanie. Trzeba bowiem na początku przezwyciężyć bariery psychologiczne, gdyż przestrzeń domowa zawsze była postrzegana jako prywatna.

Aby projekt „praca we własnym M” zakończył się powodzeniem, w naszej głowie powinny pojawić się więc nowe skojarzenia. Co temu sprzyja? Zmiana aranżacji jednego z pomieszczeń. Nawet jeśli nie dysponujemy dużym metrażem, możemy wydzielić miejsce w sypialni lub salonie. Następnie trzeba zakupić nowe lub odrestaurować stare biurko. Jeśli posiadamy już taki mebel, a jego stan techniczny jest dobry, warto dać mu „drugą szansę” i samodzielnie odnowić. Będzie to z pewnością w zgodzie z filozofią wabi-sabi, która lubuje się w „przedmiotach z duszą”.

W małych pomieszczeniach w roli biurka sprawdzi się blat składany do ściany (możemy również znaleźć komody z funkcją biurka, jeśli zależy nam na dodatkowym miejscu do przechowywania), który w dowolnej chwili złożymy lub rozłożymy, w zależności od potrzeb.

Naturalny kolor na ścianach

Biurko stanowi centrum naszego zawodowego świata, ale zanim umieścimy je w zaplanowanym miejscu, pomyślmy o odświeżeniu ścian, najlepiej przy użyciu farby, dzięki której przestrzeń home office będzie prezentować się nieskazitelnie. Warto sięgnąć po farby, które zapewnią eleganckie, matowe wykończenie jednocześnie łatwe do utrzymania w czystości.

Jaki kolor wybrać? Najlepiej z palety barw ziemi, a więc: brązy, beże, szarości, zgaszone zielenie czy oranże.

Minimalizm w dodatkach

Aranżując miejsce do pracy w stylu wabi-sabi nie musimy skupiać się szczegółowo na dodatkach – obowiązuje tu zasada „im mniej, tym lepiej”. Postawmy na praktyczne akcenty – najlepiej, gdy przedmioty, którymi się otaczamy będą miały wartość użytkową. Ta stylistyka kocha chociażby starą ceramikę. Na biurku może stanąć zatem pamiątka po babci – wazon, nawet jeśli jest niedoskonały. Niech wypełniają go zawsze świeże kwiaty – otoczenie roślin będzie z pewnością wpływać pozytywnie na efekt naszej pracy.

Nie może też zabraknąć lampki, dobre oświetlenie przy pracy na komputerze to podstawa, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym, gdy zmrok zapada wcześnie. W poszukiwaniu takiego akcesorium, warto sprawdzić ofertę sklepów z antykami. Aby dodać aranżacji trochę ciepła, na fotel biurowy zarzućmy zaś przytulny koc, najlepiej ręcznie dziergany.