Przestrzeń, w której centrum jest człowiek, czyli biuro w wersji WELL

Certyfikacja Well Building Standard została stworzona po to, aby skupić uwagę na zapewnieniu optymalnego środowiska pracy dla osób zatrudnionych. Obecnie ponad 50 krajów na świecie wybiera tę strategię, więc WELL można uznać już za narzędzie globalne.

Celem procesu jest stworzenie przestrzeni pozytywnie wpływającej na zdrowie, dobre samopoczucie i komfort pracy użytkowników. Kwestie te są istotne szczególnie teraz, gdyż aspekty, związane z zapewnieniem bezpiecznych dla zdrowia środowisk pracy zyskają na znaczeniu po epidemii. Architekt Forbis Group, Weronika Ośmiałowska zdradza najistotniejsze zagadnienia związane z certyfikatem.

WELL dla człowieka

Czynnikiem wyróżniającym certyfikację WELL jest jej centrum zainteresowania. W przeciwieństwie do innych certyfikatów „środowiskowych”, gdzie najistotniejszymi aspektami są ekologia, czy zrównoważone budownictw - w sercu zainteresowania WELL jest człowiek. Strategia charakteryzuje się holistycznym podejściem do pojęcia zdrowia, jako stanu nie tylko wolnego od stwierdzonych schorzeń. Inicjatywa ma na celu również zapewnienie odpowiedniej wydajności, czerpania satysfakcji, unikania zbędnego stresu oraz innych, niekorzystnych czynników. Na wymienione aspekty mają wpływ także uwarunkowania związane z przestrzenią pracy - zaznacza Weronika Ośmiałowska, Forbis Group.

Krok do certyfikatu

Certyfikacja Well może dotyczyć obiektów nowowybudowanych oraz istniejących w zakresie Core&Shell, a także powierzchni najmu. Sam proces jest dość złożony i wymaga ścisłej współpracy przyszłego najemcy, zespołu projektowego, zarządcy obiektu oraz najlepiej akredytowanego doradcy (Well Accredited Professional). We wstępnej analizie projektu weryfikowane są wytyczne z zakresu certyfikacji pod kątem: uwarunkowań budynku, możliwości planowanego fit-outu, standardów najemcy oraz poziomu certyfikatu, jaki kandydat planuje uzyskać. Wdrożone rozwiązania powinny być potwierdzone materiałami dowodowymi, badaniami oraz przeprowadzonym audytem – mamy do czynienia z podwójną weryfikacją poprawności zastosowanych rozwiązań. Obecnie funkcjonuje również WELL v2 – jako zmodernizowana forma v1. Powstała na podstawie badań i wniosków wynikających z zastosowania poprzedniej wersji. Aktualizację wprowadzono m.in. po to, aby zredukować bariery związane z certyfikacją poprzez większą elastyczność w doborze kryteriów przy jednoczesnym zachowaniu rygoru i standardów. Dodatkowym atutem dla obiektów jest posiadanie certyfikatów „środowiskowych” np. Leed czy Breeam. Takie budynki mają nieco łatwiejszy start w kontekście wymagań i wytycznych związanych z certyfikacją WELL. Natomiast idealnie byłoby, gdyby obiekt posiadał Certyfikat Well Core na wysokim poziomie, co daje solidne fundamenty wyboru strategii dla powierzchni najmu. Well Core charakteryzuje się możliwością wyboru certyfikacji na jednym z czterech poziomów (Bronze, Silver, Gold i Platinum).