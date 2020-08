Przestrzenie rotujące przyszłością aranżacji postcovidowych biur?

Jak efektywnie adaptować się do nowych warunków i dlaczego biura będą teraz pracować w modelu „hub and club”? Na te i inne pytania odpowiada Danuta Barańska, Creative Director Tétris.

Myśląc o dzisiejszych przestrzeniach biurowych stoimy przed wyzwaniem dopasowania ich do postpandemicznej normalności, czyli dystansu społecznego i wszechobecnych środków ostrożności. Obecnie, mimo restrykcyjnych zasad bezpieczeństwa, każde biuro można zagospodarować tak, by było ono wykorzystane nawet w 90 proc. W siedzibie JLL w Madrycie udało się to dzięki Pivot Space.

„Pivot” oznacza stały punkt wspierający coś, co się obraca lub równoważy tak, by zmienić kierunek. W branży real estate i fit out to model projektowania przestrzeni wspólnych w taki sposób, aby były wielofunkcyjne i łatwe do reorganizacji w każdej chwili. W dobie koronawirusa i konieczności zachowania dystansu społecznego przestrzeń tzw. rotująca sprawdza się najlepiej w projektowaniu dawnego biura „na nowo”.

– Proponujemy naszym klientom, by ponownie przyjrzeli się swoim biurom i sprawnie dopasowali je do norm i oczekiwań, które pozostawił po sobie COVID-19. Re-imagine to filozofia mądrego i zwinnego dostosowania dostępnej przestrzeni do nowych warunków tak, by miejsce pracy było bezpieczne, ale też wydajne, elastyczne, nowoczesne i estetyczne. Zdalne wykonywanie obowiązków będzie coraz częściej łączone z obecnością w biurach. Te zaś przyjmują rolę „hub and club”, co oznacza stwarzanie takich środowisk pracy, które sprzyjają współpracy, spotkaniom biznesowym i towarzyskim, naradom oraz interakcji tak bardzo potrzebnej, by działać produktywnie i kreatywnie w biznesie – wyjaśnia Danuta Barańska, Creative Director w Tétris.

Wracam do biura

Badania JLL pokazują, że 58 proc. respondentów tęskni za biurem. Szczególnie ten sentyment odczuwają przedstawiciele pokoleń milenijnych. Choć wiele mówi się o pracy zdalnej jako nowym trendzie, który wyznaczył koronawirus, to „odmrażanie” przestrzeni biurowych jest nieuniknione i nabiera tempa. Według danych z raportu Pracuj.pl, 90 proc. zapytanych osób chciałoby mieć możliwość łączenia pracy w biurze i w jakimś stopniu działań zdalnych.

– To naturalna kolej rzeczy. W czasie restrykcji odnalezienie się w systemie „remote work” było priorytetem. Dzięki temu efektywność takiej pracy wydaje się zadowalająca. Jednak po kilku miesiącach działania z domu, pracownicy po prostu tęsknią za możliwością spotykania się w biurze, pracy w skupieniu w profesjonalnym środowisku biurowym i coworkingu. Takie obserwacje płyną między innymi z biura JLL w Madrycie, gdzie pracownicy wrócili do swoich obowiązków w przemodelowanej przestrzeni – mówi Danuta Barańska.

Dzięki zastosowaniu zasad aranżacji Pivot Space możliwość wykorzystania dotychczasowego miejsca pracy przy zachowaniu odpowiednich warunków ostrożności i wymaganego dystansu społecznego osiągnięto na poziomie 94 proc. Udało się zaaranżować 90 proc. stanowisk operacyjnych, zwiększyć liczbę miejsc przeznaczonych do bezpiecznych spotkań, a w strefie kawiarnianej zapewnić 60 proc. przestrzeni.