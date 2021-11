Przestrzenie zdefiniowane na nowo. O tym na 4 Design Days 2022

Jak pandemia zmieniła nasze podejście do przestrzeni? Czym zaskoczą nas jeszcze wnętrza komercyjne? Jak zachęcić pracowników do przyjścia do biur? Między innymi o tym będziemy rozmawiać podczas tegorocznej edycji 4 Design Days 2022 (27.01-30.01, www.4dd.pl).

Wspólnie z projektantami, inwestorami, producentami i ekspertami poszukamy inspiracji do tworzenia bezpiecznych i dobrze zaprojektowanych przestrzeni komercyjnych podczas panelu Transformacje. Przestrzeń zdefiniowana na nowo.

Zaś w trakcie sesji Biura po pandemii spróbujemy znaleźć nową definicję przestrzeni do pracy i sposobu na to, jak zachęcić ludzi do przychodzenia do biur i sprawić, by czuli się w nich komfortowo i bezpiecznie.

4 Design Days wraca do przestrzeni Międzynarodowego Centrum Kongresowego

4 Design Days - to będzie wielkie wydarzenie świata architektury, designu i nieruchomości. Po edycjach online w 2021 roku, event wraca do unikalnych przestrzeni Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach.

W programie wystawy, wieczorne gale, konkursy, prezentacje, a przede wszystkim rozmowy na aktualne i najistotniejsze tematy dla architektury, designu i branży nieruchomości.

Przed nami cztery dni - od 27 do 30 stycznia 2022 roku – w gronie architektów i projektantów z Polski i zagranicy, inwestorów, deweloperów, producentów, władz samorządowych oraz ekspertów.

Jesteśmy z powrotem ze świeżymi i niezwykle ważnymi tematami, nowymi wydarzeniami i oryginalnymi atrakcjami, by kontynuować spotkanie w niesamowitej atmosferze, która towarzyszyła nam w poprzednich, przedpandemicznych edycjach.

Organizatorem 4 Design Days jest GRUPA PTWP - wydawca m.in. propertynews.pl, propertydesign.pl, dobrzemieszkaj.pl oraz organizator spotkań biznesowych na czele z Europejskim Kongresem Gospodarczym - European Economic Congress (EEC), jedną z najbardziej prestiżowych imprez odbywających się w tej części Europy.

