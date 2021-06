Przestrzenny, jasny, unikalny. Taki jest salon Cropp w Avenidzie Poznań

W Avenidzie Poznań otwarto powiększony o ponad 100 mkw. salon marki Cropp w najnowszym koncepcie, gdzie klienci znajdą szereg oryginalnych designerskich rozwiązań. Odwiedzających salon od progu wita unikatowy sufit, gigantyczne ekrany oraz oryginalne oznaczenia graficzne.

- Niezmiernie nas cieszy, że marka CROPP wybrała właśnie Avenidę na miejsce, gdzie zaprezentowała swój najnowszy koncept salonu odzieżowego. Obecnie coraz więcej znanych marek stawia na rozwój i najnowocześniejsze aranżacje właśnie u nas - mówi Katarzyna Korpak, dyrektor Avenidy Poznań.

Jakie zmiany czekają na klientów po remoncie salonu? Szerokie wejście, przyciągająca wzrok witryna, jasne ściany, ciekawe faktury i akcenty kolorystyczne. Odświeżone, stonowane wnętrze ma swój charakter i podkreśla to, co składa się na definicję Croppa: autentyczność, różnorodność i świadomość tego, co się dzieje wokół brandu - również w kontekście ekologii. W designie nowego salonu zdecydowano się zaakcentować różnorodność poprzez siłę kontrastów. W tym celu zastosowano z pozoru ciężkie i mocne materiały w połączeniu z delikatnymi formami, uzyskując dzięki temu wrażenie lekkości. Dodatkowo, w trosce o środowisko, w aranżacji salonu wykorzystane zostały materiały z recyklingu i nadające się do ponownego przetworzenia oraz energooszczędne oświetlenie LED.