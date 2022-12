Przewrotne wnętrze salonu optycznego. NOKE Architects zaprojektowali je z humorem

Najnowsza realizacja NOKE Architects to niezwykłe wnętrze salonu optycznego TAKE A LOOK w zmodernizowanej części warszawskiej Woli. Projekt został zainspirowany przewrotną nazwą marki.

Architekci z pracowni NOKE Architects zaprojektowali wnętrza salonu optycznego na warszawskiej Woli, TAKE A LOOK.

W centralnej części salonu stanęły dwa stoły wykonane na zamówienie, które są "oczami" lokalu. Lampy stojące na stołach zastępują źrenice a na podłodze znalazły się graficzne elementy przypominające rzęsy.

Poza przestrzenią główną projektanci zadbali również o pomieszczenia do badania wzroku, poczekalnie oraz zaplecza.

– Inwestorki szukały odważnego konceptu. Dlatego postanowiliśmy puścić oko do odwiedzających salon klientów – mówi Karol Pasternak (architekt i partner w NOKE Architects).

TAKE A LOOK to salon optyczny z wyselekcjonowanymi, markowymi oprawkami. Lokal, gdzie znajduje się warszawski salon posiada dwie przeszklone witryny od strony ulicy. Projektantom z NOKE zależało, aby wnętrze kusiło przechodniów z zewnątrz i zachęcało do wstąpienia do środka. Sama przestrzeń salonu miała być przyjazna, by często długi proces badania wzroku i wybierania okularów przebiegał w komfortowych warunkach.

Zespół NOKE Architects z inwestorkami we wnętrzach salonu optycznego TAKE A LOOK, proj. NOKE Architects, fot. Piotr Maciaszek

W centralnej części salonu stanęły dwa stoły wykonane na zamówienie.

– Nazywamy je “oczami” butiku – mówi Karol Pasternak. Jeden ze stołów służy jako punkt punkt obsługi klientów a drugi jako miejsce do mierzenia oprawek. Projektanci z NOKE postawili na połączenie funkcjonalności i dekoracyjności elementów, dlatego nadali stołom nietypową formę. Postumenty wykończone mikrocementem mają kształt wielkich oczu. Lampy stojące na stołach zastępują źrenice a na podłodze znalazły się graficzne elementy przypominające rzęsy.

– Wnętrze salonu samo w sobie jest delikatne i stonowane. W tym centralnym elemencie chcieliśmy wprowadzić odrobinę humoru i ekstrawagancji. To nasze puszczenie oka do klientów i nawiązanie do nazwy salonu – mówi Piotr Maciaszek (architekt i partner w NOKE Architects).

Przez wielkie witryny wpada do środka dużo światła.

–Jednym z wyzwań było maksymalne rozproszenie światła, by wygubić cienie na twarzach przymierzających oprawki osób – mówi Karol Pasternak.

Stąd w projekcie ściany z tkanin i szklane elementy. Kurtyny mają cielisty odcień, który jest świetnym tłem dla twarzy gości salonu. Są ułożone w formę fali, która nadaje ścianie faktury a przestrzeni spokojny rytm. Naturalne kolory przeplatają się w całym projekcie. Od ścian, przez meble aż po betonową podłogę. Stosując falujące tkaniny oraz pochłaniający dźwięki, dekoracyjny sufit projektanci zadbali komfort akustyczny przestrzeni.

Wszystkie meble i ekspozytory są autorskimi projektami wykonanymi przez wykwalifikowanych rzemieślników. Szklane, barwione półki regałów wykonał na zamówienie uzdolniony szklarz. Układają się w gradient, od najciemniejszej barwy bliżej podłogi do najjaśniejszej na wysokości oczu. Blaty i postumenty wykonane są z intensywnie zielonego marmuru. Motyw naturalnego kamienia i barwionego szkła przeplata się w kilku miejscach butiku - niższe ekspozytory w witrynach czy 2 metrowe lustro-totem są wykonane w podobnej stylistyce.

Poza przestrzenią główną projektanci zadbali również o pomieszczenia do badania wzroku, poczekalnie oraz zaplecza. Ich wystrój współgra z wiodącym charakterem wnętrza.