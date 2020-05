Przygotowujemy się na projektowanie (w) przyszłości

Covid19 zmienił nasze życie. - Miasta, wsie, budynki publiczne i prywatne - wszystkie te strefy wymagają od nas nowego podejścia, nowych rozwiązań i innowacji. Mimo, że jest to raczej czas wzajemnego pomagania i troski o drugiego człowieka, to powinniśmy zacząć dyskusję na temat przyszłości - twierdzi Agnieszka Staszek, architekt i współwłaściciel, la Architekci.

Co będzie dalej? "Nie wiem" - to najczęściej pojawiająca się odpowiedź na większość zadawanych teraz pytań. Pytań o przyszłość, pracę, edukację, kontakty międzyludzkie, ekonomię. To również najczęściej powtarzająca się odpowiedź na pytania dotyczące przestrzeni - planowania przestrzennego, urbanistyki, architektury. Nie wiemy, ale możemy stawiać kolejne pytania, szukać odpowiedzi, kreować przyszłość i mieć na nią wpływ.

Covid19 zmienił nasze życie. - Miasta, wsie, budynki publiczne i prywatne - wszystkie te strefy wymagają od nas nowego podejścia, nowych rozwiązań, innowacji. I mimo, że jest to raczej czas wzajemnego pomagania i troski o drugiego człowieka, to powinniśmy zacząć dyskusję na temat przyszłości. Wszyscy powinniśmy się zastanawiać w jaki sposób życie społeczne oraz przestrzeń mogą być w najbliższych miesiącach przekształcone i na ile zmiany te mogą stać się trwałe. Jest to o tyle istotne, że - przecież mamy tego pełną świadomość - pandemia jest tylko częścią większych zmian, postępujących lawinowo, a związanych z szeroko pojętym kryzysem klimatycznym - uważa Agnieszka Staszek, architekt i współwłaściciel, la Architekci.

Zadbać o odporność miast

Wracamy do pomysłów decentralizacji i dekompensacji. Snujemy plany o życiu na wsi, lokalności i samowystarczalności w mniejszych społecznościach. Takie scenariusze znamy już z czasów E. Howarda oraz okresu zimnej wojny, kiedy industrializacja, przeludnienie, a później strach, stanowiły podstawy nowego planowania. Czy jednak jest to jedyna droga?

- Organizmy takie jak miasta, a w mniejszej skali np. szpitale, to naturalnie tworzone skupiska. Są to miejsca koncentrujące ludzi, zasoby, wiedzę, technologię. I o ile lokalność, lokalne centra, mniejsze, różnorodne jednostki są słusznym kierunkiem zrównoważonego rozwoju, to jednak nie wszystko uda nam się "ulokalnić", uniezależnić, zdywersyfikować i rozproszyć - uważa architekt.

Zdaniem Agnieszki Staszek to, o co musimy wspólnie zadbać, to odporność miast - stworzenie przestrzeni silnych i zrównoważonych. - Miasto przyszłości powinno być gotowe do absorbowania i generowania różnych możliwości. Powinno dużo łatwiej i szybciej odzyskiwać siły po kolejnych wstrząsach i zmianach - gospodarczych, środowiskowych, społecznych i instytucjonalnych. Tylko takie miasto będzie źródłem dobrobytu i inkluzywnego rozwoju społeczeństwa. Miasta mają ogromny potencjał. Mają ogromne zasoby wiedzy, innowacji, kreatywności, a miejsca pracy, biura, są nieodłączną częścią tej tkanki - twierdzi.

Przestrzenie pracy od nowa

Po stresie, a wręcz traumie pandemii, brak poczucia bezpieczeństwa wpłynie na decyzje wielu osób o ewentualnym kontynuowaniu pracy zdalnej w formie "home office", przynajmniej przez jakiś czas.