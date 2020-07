Przyszłość aranżacji biur. Co się zmieni?

Jesteśmy świadkami głębokiej transformacji modelu pracy i funkcjonowania w przestrzeni biurowej. COVID-19 to nie jedyny powód - jeszcze przed wybuchem epidemii pojawiły się nowe, globalne trendy gospodarcze i społeczne, które zainicjowały zmiany. Wiele znanych rozwiązań zostało lub zostanie zakwestionowanych, w ich miejsce pojawią się nowe koncepcje. Jak znaleźć złoty środek w kwestii efektywności, bezpieczeństwa i komfortu pracy? Jakie innowacje wdrażają wiodące firmy na rynku? Jak wreszcie przekonać pracowników, by z pełnym przekonaniem wrócili do biur?

Epidemia postawiła przed firmami nowe wyzwania, związane przede wszystkim z bezpieczeństwem i koniecznością zapewnienia organizacji sprawnego funkcjonowania w realiach pracy zdalnej. Jedno jest pewne - biura już nigdy nie będą takie same. - Celem jest stworzenie sprawnie funkcjonującego modelu hybrydowego, umożliwiającego organizacji efektywne połączenie stacjonarnego biura, korzystania z powierzchni coworkingowych i pracy zdalnej. Wszystkie te elementy muszą współistnieć tworząc spójny ekosystem, zapewniający płynną wymianę informacji i interakcję bez względu na to, z którego z tych komponentów korzysta pracownik – wyjaśnia Wojciech Zebura, Director, Head of Warsaw w Nuvalu Polska. W jaki sposób powinno zmienić się biuro, by efektywnie spełniać swoją rolę w nowych realiach?

#1 zmiany w aranżacji

Stanowisku pracy w biurze dość niespodziewanie wyrósł konkurent w postaci domowego gabinetu. Choć praca w trybie home office stawała się coraz bardziej popularna jeszcze przed wybuchem epidemii, COVID-19 nadał tej zmianie niespotykane tempo. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w Stanach Zjednoczonych aż 59 proc. pracowników, którzy z powodu epidemii pracują zdalnie, chce w miarę możliwości kontynuować pracę w tej formie. Choć metoda ta nie jest pozbawiona wad, wiele osób dostrzegło jej niezaprzeczalne korzyści, m.in. oszczędność czasu czy elastyczność. Oznacza to, że część pracowników zada pracodawcom pytanie: skoro wszystko działa dobrze, po co mam wracać do biura? I tu zaczyna się rola architektów.

Nowoczesna aranżacja biura powinna zachęcać pracowników do powrotu podkreślając jego atuty względem pracy w domu. Dotyczy to wielu aspektów – od ergonomicznego, profesjonalnego i wygodnego fotela oraz biurka (których zazwyczaj nie mamy w domach), przez odpowiednie oświetlenie, po atrakcyjny, przyjazny wystrój, czyli w skrócie - więcej domu w biurze. Kluczowe znaczenie w tym kontekście ma bezpieczeństwo – pracownik musi mieć pewność, że wracając do biura nie podejmuje niepotrzebnego ryzyka. Ten aspekt będzie miał największy wpływ na zmiany w podejściu do aranżacji. - Formuła open space, która dotąd była najbardziej popularna ze względu na największą efektywność, przejdzie głęboką przemianę. Otwarta przestrzeń będzie dzielona na mniejsze powierzchnie pracy zespołowej z wykorzystaniem modułowych ścianek, które umożliwiają szybką rearanżację w razie potrzeby. Wokół stanowisk pracy będzie więcej przestrzeni, by umożliwić pracownikom zachowanie zasad social distancingu. Powstaną małe salki do e-spotkań wyposażone w sprzęt multimedialny, które będą eliminowały konieczność kontaktu face-to-face w sytuacjach, które tego nie wymagają. W jadalniach social tables będą zastępowane przez małe stoliki – mówi Monika Szawernowska, CEO pracowni projektowej Concept Space.