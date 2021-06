Przytulne i eleganckie biuro w Fabryce Koronek w Warszawie

Architek Jagna Bielowicka zaprojektowała w poprzemysłowych wnętrzach Fabryki Koronek w Warszawie eleganckie biuro, które nawiązując do industrialnego charakteru obiektu, jest jednocześnie przytulne i eleganckie.

Warszawska Wola wyrasta na zagłębie biurowe stolicy. Tylko w ostatnich miesiącach w okolocy powstało wiele spektakularnych projektów biurowych, a nowe są w realizacji. Jednak obok nowych budynków znajdziemy także biura zlokalizowane w miejscach z historią, takich jak chociażby wybudowana w 1910 roku Fabryka Koronek na Burakowskiej. To właśnie tutaj, swoje biuro ma między innymi firma Tar Heel Capital.

Za projektem wnętrz biura stoi architekt Jagna Bielowicka, która na powierzchni 420 mkw. stworzyła elegancką i nowoczesną przestrzeń do pracy, nawiązującą jednocześnie do industrialnego charakteru budynku. Architektura Fabryki posłużyła za inspirację, a jej elementy, takie jak wysokie okna, dodają lokalowi charakteru. Jednocześnie jednak, architekt tworząc projekt balansowała pomiędzy nawiązaniem do industrialnego charakteru lokalizacji, a nadaniem wnętrzom biura cieplejszego wyrazu.

Maksymalne otwarcie przestrzeni, zastosowane materiały budowlane i kontrastowe meble z dużym naciskiem na matową czerń są ukłonem w stronę poprzemysłowego charakteru budynku. Z kolei miękkie zasłony opadajace wzdłuż okien i bogato zastosowana zieleń ocieplają wizualnie przestrzeń. Kompozycje roślinne zostały wplecione we wnętrza w przemyślany sposób i stworzone we współpracy z architektem zieleni.

Na uwagę zasługuje oświetlenie: lampy o różnej formie i stylistyce (niektóre - typowo techniczne, industrialne, inne - nowoczesne i eleganckie) są efektownym ukoronowaniem aranżacji wnętrz. Architekt szczególnie zależało na dodaniu lamp nad biurkami, które wykonane zostały na zamówienie.