Przytulny klimat i kultura Dalekiego Wschodu. Tak architekci zaprojektowali wnętrza lokalu sushi

Przytulne, nowoczesne, z odwołaniami do kultury Dalekiego Wschodu - taki jest wystrój lokalu Asami Sushi w podwarszawskiej Kobyłce. Za projektem wnętrz stoi pracownia Peka Studio.

Lokalna firma, która dzięki wyjątkowym smakom i jakości oferowanych dań otworzyła pod koniec ubiegłego roku lokal w podwarszawskiej Kobyłce.

Wnętrza nowego lokalu zaprojektował zespół Peka Studio.

Głównym zadaniem było zapewnienie odpowiedniej liczby stanowisk dla sushi masterów oraz stolików dla gości w lokalu, który nie należy do sporych.

Wystrój miał być przytulny, zachęcający do spędzenia w nim czasu przy sushi i koktajlach oraz odnoszący się do kultury Dalekiego Wschodu.

Architekci z pracowni Peka Studio zaprojektowali wnętrza lokalu Asami Sushi w podwarszawskiej Kobyłce. Lokal oferujący gościom azjatyckie smaki swoje podwoje otworzył w grudniu zeszłego roku.

Projektowana przez architektów Peka Studio część to 54,73 mkw. powierzchni zaprojektowanej w klimacie nawiązującym do kultury Dalekiego Wschodu. Tworzą go dwie wybrane przez architektów tapety z motywem wschodnim (o pasującej nazwie Asami). Zawisły po przeciwnych stronach baru i dodają charakteru wystrojowi wnętrza.

Lokal Asami Sushi według projektu Peka Studio: wizualizacja

Głównym założeniem projektowym i jednocześnie największym wyzwaniem było stworzenie funkcjonalnej, komfortowej przestrzeni na stosunkowo niewielkim metrażu. W lokalu, który nie należy do sporych architektom udało się wpasować odpowiednią liczbę stanowisk dla sushi masterów oraz stolików dla gości.

We wnętrzach panuje przytulna atmosfera, zachęcają do spędzenia w nim czasu przy sushi i koktajlach. W celu nadania wnętrzom ciepłego wyrazu architekci zaproponowali jasny, lekki odcień drewna, który zestawili z szarościami i – dla podbicia kontrastu – czernią. Całości dopełnia bujna zieleń, która rosnąc na wiszących półkach pod sufitem ożywia wnętrze.

- Klienci bardzo chwalą nowy wystrój, pracownicy dobrze się w nim czują i właściciel jest zadowolony z osiągniętego efektu – konkludują autorzy projektu.