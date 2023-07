PS5 w nowej szacie graficznej. Specjalnie dla fanów Spider-Mana

Podczas panelu w San Diego dla fanów oczekujących premiery gry Marvel's Spider-Man 2 zaprezentowano nie tylko zwiastun gry, ale także... limitowany zestaw z PS5 w tematycznej szacie graficznej.

Podczas panelu w San Diego Sony pokazało swoją konsolę PS5 w specjalnej szacie graficznej, nawiązującej do gry Marvel's Spider-Man 2.

Limitowana edycja dla fanów Spider-Mana została zaprojektowana tak, by odzwierciedlać wygląd i styl nowej gry.

Dziś, podczas panelu zorganizowanego na San Diego Comic-Con w historycznej Hali H, Insomniac Games ujawniło szereg nowych informacji na temat swojej nadchodzącej gry na PlayStation 5, Marvel's Spider-Man 2, która ukaże się 20 października 2023 roku.

Panel zakończył się pokazaniem zestawu Marvel's Spider-Man 2 Limited Edition, który zaprojektowano tak, by oddawał wygląd i styl Marvel's Spider-Man 2. Zagrożenie Venomem i symbiontem będzie jednym z najpotężniejszych wyzwań, przed którymi staną dwaj Spider-Mani. Wzornictwo ma na celu odzwierciedlenie intensywności symbionta i jego zdolności do transformacji, a nawet mocy do przejęcia konsoli PS5 i kontrolera bezprzewodowego DualSense.

Kontroler DualSense w wersji Marvel's Spider-Man 2 Limited Edition, fot. mat. pras. Sony Interactive Entertainment Polska

Limitowana edycja będzie dostępna w zestawie z konsolą PS5 Marvel's Spider-Man 2 Limited Edition, a także w osłonach na konsole PS5 - Marvel's Spider-Man 2 Limited Edition, osłonach na konsole PS5 Digital Edition - Marvel's Spider-Man 2 Limited Edition i kontrolerze bezprzewodowym DualSense - Marvel's Spider-Man 2 Limited Edition.

Zamówienia przedpremierowe rozpoczną się 28 lipca. Gracze w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Belgii, Luksemburgu, Holandii, Włoszech, Hiszpanii, Austrii i Portugalii mogą również nabyć tę limitowaną edycję bezpośrednio od PlayStation pod adresem direct.playstation.com lub u innych wybranych sprzedawców detalicznych. Produkty te będą również dostępne w wielu innych krajach na całym świecie w ograniczonych ilościach u wybranych sprzedawców detalicznych.