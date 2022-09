Pyszne.pl ma nową siedzibę we Wrocławiu. To projekt Trzop Architekci

Ciekawe rozwiązania użytkowe i nowoczesna przestrzeń, w której pracownicy mogą czuć się swobodnie. Czeka tu na nich m.in. zjeżdżalnia, która służy także do przemieszczania się między piętrami i mini golf. Za projekt siedziby Pyszne.pl we Wrocławiu odpowiada biuro Trzop Architekci.

REKLAMA

Pyszne.pl ma nową siedzibę.

Mieści się ona w nowoczesnym biurowcu MidPoint71 we Wrocławiu.

Centrala serwisu zajmuje w budynku 3,5 tys. mkw.

Za projekt siedziby odpowiada biuro architektoniczne Trzop Architekci.

W naszej centrali we Wrocławiu zatrudniamy już około 350 osób. To z tego miejsca wspieramy partnerów restauracyjnych oraz dbamy o satysfakcję naszych klientów. Dynamiczny rozwój firmy sprawił, że potrzebowaliśmy nowego biura - zostało ono zaprojektowane przede wszystkim z myślą o wygodzie i dobrym samopoczuciu pracowników. Cieszę się, że udało nam się stworzyć przestrzeń, która nie tylko zapewni komfortowe warunki pracy, ale również pozwoli naszym zespołom znajdować inspiracje w codziennych wyzwaniach – powiedział Arkadiusz Krupicz, współzałożyciel i dyrektor zarządzający serwisu Pyszne.pl.

Za projekt siedziby odpowiada biuro architektoniczne Trzop Architekci.

Ułożenie planu funkcjonalnego biura było poprzedzone serią ankiet i wywiadów z pracownikami, managerami i zarządem firmy. Pracownicy brali udział w procesie projektowania również poprzez konkurs na koncepcję zaaranżowania tarasów. – Od samego początku nowe biuro miało odpowiadać potrzebom naszych pracowników i zmianom, jakie zachodzą w firmie. Dlatego zdecydowaliśmy się zaangażować nasz zespół w proces projektowania nowej siedziby – tłumaczy Rafał Rumianowski, Facility Manager Pyszne.pl.

Zjeżdżalnia i gigantyczne szachy

Firma zdecydowała się także na wdrożenie wielu ciekawych rozwiązań użytkowych. W nowej centrali pracownicy mają do dyspozycji na przykład elektrycznie regulowane biurka pozwalające na łączenie z aplikacją w telefonie i zapamiętanie indywidualnych preferencji użytkownika. Niezależnie od tego, które stanowisko pracy wybierze danego dnia pracownik, dopasuje się ono do jego indywidualnych potrzeb.

Zjeżdżalnia w biurze Pyszne.pl, która służy także do przemieszczania się między piętrami, fot. mat. prasowe

Nowy dom Pyszne.pl to również nowoczesna przestrzeń, w której pracownicy mogą czuć się swobodnie. Czeka tu na nich m.in. zjeżdżalnia, która służy także do przemieszczania się między piętrami, stół do ping ponga, bilard czy mini golf. Odetchnąć po pracy można również grając w gigantyczne szachy, gry planszowe i PlayStation czy układając klocki LEGO. Na jednym z tarasów dostępny jest grill.

MidPoint71 to nowoczesny, ekologiczny biurowiec klasy A z certyfikatem BREEAM Interim na poziomie Excellent. Pełne zieleni jest też samo biuro Pyszne.pl. Część ścian i paneli pod sufitem pokrywa mech, a przestrzenie użytkowe zdobią liczne donice z kwiatami.

Za projekt siedziby odpowiada biuro architektoniczne Trzop Architekci. Meble i aranżację wnętrz przygotowała firma HOOF. W znalezieniu obiektu i przy negocjacjach kontraktu pomógł WalterHerz. Fit-out i koordynację prac zrealizowało RESCO. Space Wizard odpowiadał za wayfinding i detailing. Nadzór nad jakością wykonywanych prac sprawowało B4PM.