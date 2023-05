Raport: Aż 85 proc. badanych uważa, że usługi remontowo-budowlane są drogie

Remont powszechnie kojarzy się z napięciem, stresem i wyrzeczeniami. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest jego koszt. Polki i Polacy bardzo często przekraczają zaplanowane nakłady pieniężne na przeprowadzenie remontu – wynika z badania opracowanego na zlecenie OLX i Fixly. Aż 85 proc. badanych uważa, że usługi remontowo-budowlane są po prostu drogie.

Przeciętna kwota, w której w 2022 roku Polki i Polacy planowali zmieścić się z remontem, wynosiła 25 tys. zł.

Rzeczywiste koszty były jednak o 28 proc. wyższe niż planowany budżet i wynosiły 32 tys. zł.

Najwięcej, względem planu, dołożyli do remontu mieszkańcy dużych miast (42 proc.), a najmniej – mieszkańcy najmniejszych miast (22 proc.) i najmłodsi w wieku 18–29 lat (19 proc.).

Ponad dwukrotnie więcej na remont wydały osoby mieszkające w domach (średnio 57 tys. zł) niż w mieszkaniach (24 tys. zł).

Średni koszt remontu z fachowcem wyniósł w 2022 roku 40 tys. zł, a bez fachowca zaledwie 8 tys. zł, a planowany był odpowiednio na 31 tys. zł i 7 tys. zł.

Polki i Polacy biorą środki na remont z różnych źródeł. Zdecydowana większość, bo aż 78% remontujących, sięga po zgromadzone oszczędności, ok. 1/3 wykorzystuje bieżące środki finansowe, pożyczkami od instytucji finansowej wspiera się 13% badanych, a ze wsparcia rodziny i znajomych korzysta 7%.

Bardzo ważną kwestią w kontekście planowania i przeprowadzania remontu jest budżet. A niestety mamy problem z planowaniem niezbędnych wydatków. Ma na to wpływ przede wszystkim ciągły wzrost cen towarów i usług, za które trzeba finalnie zapłacić więcej, niż planowaliśmy.

Jednak dobrze skonstruowany budżet oszczędzi nerwów i wyrzeczeń w czasie remontów. Kiedy już mamy w głowach wymarzone efekty, trzeba zejść na ziemię i zaplanować wydatki. Pomocne będzie spisanie, np. w arkuszu kalkulacyjnym, wszystkich sprzętów, mebli i materiałów, które mamy zamiar kupić, a także dokładne zmierzenie powierzchni mieszkania – zarówno metrażu, jak i wysokości oraz długości ścian. Wszystko to przyda się do wyliczenia ilości farb, tapet, płytek i innych materiałów, których planujemy użyć. Warto założyć w budżecie kwotę na nieprzewidziane wydatki. Przyda się to w kontekście wspomnianego wzrostu cen, ale także w przypadku awarii: przewiercenia rury, uszkodzenia płytek, zarysowania lustra itp.

Ponad dwukrotnie więcej na remont wydały osoby mieszkające w domach (średnio 57 tys. zł) niż w mieszkaniach (24 tys. zł). Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ zazwyczaj domy to większa powierzchnia do modernizacji. Jednak w obydwu przypadkach finalny koszt przewyższał planowany.

Koszt remontu z fachowcami

Do bardziej kosztownych remontów zatrudniamy fachowców. Z raportu „Jak remontują Polacy” jasno wynika, że prace, takie jak wykonanie bądź przeróbki instalacji klimatyzacyjnych, kanalizacyjnych, grzewczych, elektrycznych, a także termoizolacja oraz montaż i wymiana okien są zadaniami dla profesjonalistów. To prace dużo bardziej skomplikowane – aby je dobrze wykonać, potrzeba specjalistycznej wiedzy, umiejętności i doświadczenia, dlatego Polki i Polacy sięgają po pomoc fachowców w przypadku ⅘ takich remontów.

Skąd mamy pieniądze na remont?

Opieranie finansowania na oszczędnościach było podobnie częste we wszystkich analizowanych grupach badanych. Z pożyczek z instytucji finansowych najczęściej korzystają osoby w wieku 30–39 lat oraz mieszkańcy mniejszych miast. Najmłodsi remontujący częściej korzystają z pomocy finansowej rodziny i znajomych, a rzadziej (podobnie jak najstarsi) z kredytów i pożyczek z instytucji finansowych.

Respondenci badania OLX i Fixly najbardziej obawiali się, że koszty remontu wzrosną w trakcie jego realizacji. I najczęściej była to słuszna obawa. Wpływ na to miało wiele czynników, wśród których należy wymienić rosnące ceny robocizny oraz materiałów na rynku budowlanym. Jednym ze sposobów na radzenie sobie z drogim remontem jest przygotowanie budżetu, w którym założymy bufor – kwotę, jaką chcemy wydać na modernizację, a także naszą „granicę bólu”, czyli maksymalną kwotę, jaką jesteśmy w stanie wydać.

Raport, opracowany na zlecenie OLX i Fixly, przedstawia wyniki ilościowego badania dotyczącego remontów Polaków przeprowadzonego w okresie 10–20.02.2023 roku. Badanie przeprowadzono za pomocą sondażu internetowego CAWI na próbie 1000 osób zamieszkałych w miastach liczących co najmniej 60 tys. mieszkańców, którzy w 2022 roku zrobili remont w aktualnie zamieszkiwanym domu lub mieszkaniu. Analiza została uzupełniona badaniem jakościowym na próbie 18 osób. Celem badań było przeanalizowanie procesu remontu z perspektywy klientów zamawiających takie usługi.