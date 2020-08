Raport: Jak się zmienią biura?

Pracownia architektoniczna Concept Space opublikowała raport dotyczący zmian w aranżacji przestrzeni biurowych, które wynikają z nowych realiów związanych z COVID-19. Czy firmy były przygotowane na pracę zdalną? Czy home office wpływa na efektywność pracowników? Jak nowe, hybrydowe modele pracy wpłyną na kształt i rolę biur w przyszłości?

Eksperci CS oraz partnerzy raportu, firmy Nowy Styl, AV Kreator i Nuvalu, odpowiadają na te (i nie tylko te) pytania w publikacji.

W badaniu wzięli udział pracownicy 117 firm, głównie specjaliści oraz osoby zajmujące stanowiska kierownicze i administracyjne. Na bazie wypełnionych przez nich ankiet powstał raport będący efektem dwumiesięcznej pracy analitycznej i badań sytuacji rynkowej. – Interesowało nas spojrzenie pracowników na obecną sytuację zarówno pod względem przygotowania ich organizacji do radykalnej zmiany wynikającej z pandemii, jak i tego, w jaki sposób ich firmy oraz oni sami poradzili sobie z nowymi realiami. Wnioski dają do myślenia – aż jedna czwarta respondentów przyznała, że miała duże problemy z zachowaniem właściwego work/life balance w trakcie pracy zdalnej. To jasny sygnał, że biura są potrzebne – mówi Monika Szawernowska, CEO Concept Space.

Cytowani w raporcie eksperci dzielą się prognozami, które kreślą obraz nadchodzących zmian w podejściu do aranżacji biur i ich wyposażenia w meble oraz sprzęt. Wynikają one zarówno z nowych wyzwań związanych z bezpieczeństwem, jak i zmianą modelu pracy i roli biura. – Definicja biura się zmieni. Nie będzie już po prostu miejscem wykonywania codziennej pracy – ta może być realizowana zdalnie. Stanie się przestrzenią kreatywnej pracy projektowej, platformą wymiany opinii i burzy mózgów. Podstawowym atutem biura względem home office jest możliwość nawiązywania i utrzymywania bezpośrednich relacji ze współpracownikami. Wynikające z nich interakcje przyczyniają się do rozwoju organizacji – zauważa Aleksandra Hulej, Research & Advisory Manager w Nuvalu.

Zmiany zajdą również w obszarze mebli i wyposażenia biurowego. – Pojawi się wiele nowych rozwiązań wynikających z popularyzacji nowych technologii komunikacyjnych, np. meble zintegrowane z ekranami systemów do prowadzenia wideokonferencji. Kluczową cechą mebli stanie się modułowość i mobilność, która umożliwia szybką rearanżację powierzchni w razie potrzeby. Pojawił się też nowy temat - wyposażenie stanowiska pracy w domu. W obliczu rosnącej popularności pracy zdalnej będzie to jedna z kluczowych płaszczyzn negocjacji pomiędzy kandydatem a pracodawcą podczas rozmów rekrutacyjnych – mówi Karolina Manikowska, Workplace Research & Consulting Director w firmie Nowy Styl.

Wiele nowości pojawi się również w obszarze wyposażenia biur i wykorzystywanych technologii, co wynika głównie ze zmiany podejścia do bezpieczeństwa. – Zmieniło się podejście do technologii dotykowych. Nie znaczy to, że całkowicie znikną – ekrany dotykowe będą wciąż wykorzystywane, jednak z zachowaniem odpowiedzialności i zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Przewidujemy, że coraz bardziej popularne będą karty RFID i aplikacje mobilne, dzięki którym będzie można w bezkontaktowy sposób korzystać z infrastruktury biurowej – prognozuje Paweł Bergier, dyrektor ds. Projektów w AV Kreator.