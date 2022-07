Raport: Model hybrydowy coraz bardziej popularny

Pandemia zmieniła oblicze biur. Praca hybrydowa popularniejsza jest niż rok temu. W ocenie pracodawców nastawienie pracowników do powrotu do biura jest gorsze niż rok temu. Jakie wnioski płyną z raportu "Jaka przyszłość czeka biura?"?

REKLAMA

Firmy reorganizują swoje biura i wprowadzają nowe modele pracy.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez międzynarodową firmę doradczą Cushman & Wakefield wśród najemców biurowych, 3 na 5 z nich docelowo wdroży hybrydowy model pracy – jest to o 14 pp. więcej niż w ubiegłym roku.

59 proc. ankietowanych pracodawców wskazało, że wdrożyło lub wdroży hybrydowy model pracy. To wzrost o 14 pp. względem badania z czerwca 2021 roku. Najczęstszą wskazywaną przez respondentów formą pracy hybrydowej była ta zakładająca pełną elastyczność i możliwość podjęcia decyzji przez pracownika odnośnie tego, kiedy pracuje z biura, a kiedy z domu – tę formę wybrało 30 proc. pracodawców, o 3 pp. więcej niż rok temu.

Tradycyjny model pracy jako docelowy wskazało blisko 27 proc. ankietowanych pracodawców, z czego 3/4 dopuszcza pracę zdalną w wyjątkowych sytuacjach. Tryb pracy wyłącznie zdalnej nie został wskazany przez żadnego z respondentów. 14 proc. badanych nie podjęło jeszcze decyzji w tym zakresie, co stanowi spadek o 16 pp. w porównaniu do badania z czerwca 2021 roku.

Pandemia zmienia oblicze biur

Ponad 10 proc. badanych wprowadziło zmiany w funkcjonowaniu przestrzeni biurowej w trakcie pandemii, a niemal co czwarty (24 proc.) planuje wprowadzić je w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Blisko 1/4 ankietowanych nie podjęła jeszcze decyzji w tym zakresie, co stanowi spadek o 6 pp. względem badania z czerwca 2021 roku. 32 proc. zadeklarowało z kolei, że nie wprowadzi żadnych zmian.

Brak decyzji o wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w przestrzeni biurowej, zadeklarowane przez ponad 30 proc. ankietowanych, może wynikać z etapu trwania umowy lub braku nakładów kapitałowych udzielanych zwyczajowo przez właścicieli na wykończenie lub modernizację powierzchni. Ograniczeniem dla planów inwestycyjnych najemców może być również wzrost kosztów wykończenia powierzchni obserwowany od początku 2022 roku – komentuje Jan Szulborski, starszy konsultant w Dziale Doradztwa i Badań Rynku w Cushman & Wakefield.

Powszechnym narzędziem wykorzystywanym przez 43 proc. badanych w zakresie planowania pracy w biurze okazały się aplikacje używane do obsługi procesu rezerwacji biurek, sal oraz miejsc parkingowych.

Z badania wynika, że pracodawcy zwiększyli liczbę małych sal lub budek do spotkań i wideokonferencji – te udogodnienia wprowadziło ponad 40 proc. respondentów. Wśród pożądanych przez najemców elementów wyposażenia biura znalazły się również restauracja/kantyna, bankomat oraz infrastruktura dla rowerzystów, które wskazało odpowiednio 67 proc., 43 proc. i 40 proc. badanych pracodawców.

Jak pracodawcy motywują pracowników do powrotu do biura?

Z przeprowadzonego przez Cushman & Wakefield badania wynika również, że w ocenie pracodawców nastawienie pracowników do powrotu do biura jest gorsze niż rok temu. W ubiegłym roku blisko połowa badanych wskazywała, że nastawienie pracowników do powrotu do biura było pozytywne. Jeśli zsumujemy odpowiedzi „pozytywne” i „raczej pozytywne” dla badania przeprowadzonego w 2022 roku, to udział pracodawców, których nastawienie do powrotu do biura było pozytywne, spadł o 11 pp.

Wszystkie działania, które podejmujemy każdego dnia mają ogromny wpływ na budowanie doświadczeń zarówno po stronie naszych pracowników jak i naszych klientów. Świadomość i konsekwencja są niezbędne w tworzeniu miejsca pracy przyszłości – takiego, które zachęca do wymiany doświadczeń, wzmacnia poczucie przynależności, daje przestrzeń do realizacji celów i rozwoju w sposób zrównoważony, a jednocześnie odzwierciedla kulturę i wartości firmy – dodaje Anna Trochim, Head of Human Resources Poland, Cushman & Wakefield.

Z badania wynika, że aż co czwarty ankietowany pracodawca wprowadził rozwiązania mające na celu poprawę dobrostanu swoich pracowników. Aż 59 proc. ankietowanych zwiększyło ilość zieleni w biurze (59 proc.). 28 proc. zadbało o wyposażenie biura w fotel do masażu, 23 proc. o zapewnienie usługi masażysty, czy wymianę mebli na bardziej ergonomiczne. Niemal co czwarty (23 proc.) poprawił akustykę, a 18 proc. - jakość powietrza w biurze.

Badanie wykonane zostało metodą CAWI w czerwcu 2022 roku na próbie 103 osób decyzyjnych w zakresie zarządzania przestrzenią biurową (CEO, Dyr. Administracyjny, Dyr. Operacyjny, Office Manager).