Raport: Nadeszła era ESG

Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla staje się priorytetem dla właścicieli nieruchomości komercyjnych, zwłaszcza w sytuacji, gdy wielu inwestorów zobowiązało się do zeroemisyjności. Duża część biurowców stoi w połowie pustych w związku z popularnością modelu pracy zdalnej. Nadszedł więc czas na inwestycje w rozwiązania cyfrowe. Zrównoważone pod względem środowiskowym i zarządzania budynki osiągają nawet do 26 proc. wyższe czynsze, wykazując jednocześnie 8 proc. większe obłożenie. Aktualnie ponad 90 proc. wszystkich budynków komercyjnych nie jest zgodnych z zasadami ESG.

Najwyższy czas na to, by branża nieruchomości zastosowała przełomową technologię i zainwestowała w cyfryzację w celu lepszego wykorzystania przestrzeni i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla – o tym między innymi mówi nowy raport na temat ESG i cyfryzacji na rynku biurowym autorstwa dostawcy usług cyfrowych workcloud24.

Spośród 51 gigaton zanieczyszczeń wytwarzanych przez ludzkość rocznie, nieruchomości odpowiadają za około 39 proc. całkowitej światowej emisji. Aby złagodzić skutki zmiany klimatu, coraz więcej inwestorów deklaruje zobowiązania mające zneutralizować generowany ślad węglowy. Deweloperzy i zarządcy obiektów będą musieli pójść w ich ślady, jeśli nie chcą ryzykować spadku notowań i wyników. Według danych PWC, zgodność z ESG znalazła się już na 1. miejscu w badaniu Due Diligence.

ESG na szczycie potrzeb branży

Presja ze strony rynków kapitałowych, wspierana przez oczekiwania społeczne w tym zakresie stymuluje transformację branży. Ponad 90 proc. budynków komercyjnych nie spełnia obecnie standardów ESG. Według raportu McKinsey’a, bez wdrożenia odpowiednich działań, zagrożenia klimatyczne mogą zmniejszyć roczne zwroty pod koniec dekady nawet o 40 proc. Inne badania pokazują, że budynki certyfikowane ESG mogą generować znacznie wyższe czynsze, a także notować większe obłożenie powierzchni, niż budynki niecertyfikowane. Najemcy są także bardziej świadomi tego, jakich powierzchni oczekują ich pracownicy i interesariusze. Mowa tutaj o zaawansowanych technologicznie, zdigitalizowanych i zrównoważonych ekologicznie biurach. Wkrótce większość najemców korporacyjnych będzie wybierać wyłącznie budynki zgodne ze standardami ESG.

Czas cyfryzacji

Zarówno właściciele nieruchomości i inwestorzy będą musieli podnieść swoją inteligencję klimatyczną, aby zrozumieć potencjalny wpływ przychodów, kosztów operacyjnych, kosztów kapitałowych i stopy kapitalizacji na aktywa. Obejmuje to rozwijanie zdolności analitycznych do konsekwentnej oceny zarówno ryzyka fizycznego, jak i tego związanego z wdrożeniem założeń proklimatycznych.

W ESG chodzi o wystarczającą liczbę danych, które są przetwarzane cyfrowo. Dlatego każda próba wdrożenia nowych wartości i założeń powinna zaczynać się od cyfryzacji i ogólnej kontroli dostępnych systemów przetwarzania danych.

To działanie jest znacznie łatwiejsze w przypadku nowych projektów niż tych już istniejących. Wówczas zespół może od samego początku symulować aktywności cyfrowe i ewentualne modernizacje. Stworzenie cyfrowego bliźniaka budynku przed położeniem pierwszego kamienia węgielnego skutkuje znacznymi oszczędnościami w kosztach, transporcie, materiałach, czasie i energii, co dobrze wpływa na zgodność z ESG. Gromadzenie danych i wykorzystywanie nowych technologii do zarządzania budynkiem jest trudniejsze w przypadku starszych nieruchomości, wymagających znacznie większych nakładów inwestycyjnych.