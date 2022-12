Raport: O takich wnętrzach marzą Polacy

Zdaniem trzech czwartych Polaków aranżacja wnętrz to trudne i czasochłonne zajęcie. Mimo to zależy nam, by mieszkać zarówno ładnie, jak i wygodnie. Czym się kierujemy, urządzając wnętrza? Jak nasze potrzeby mają się do możliwości?

REKLAMA

Za bardzo komfortowe uważa swoje mieszkanie jedynie 20 proc. Polaków.

Ponad połowa z nas chciałaby wprowadzić drobne poprawki w swoim domu, a jedna piąta – spore zmiany.

Na drodze do spełnienia marzeń stają nam jednak finanse.

Ze względu na inflację większość osób (68 proc.) odpuszcza lub przekłada duże wydatki, do których należą te remontowe.

O metamorfozie wnętrza myślimy często dlatego, że nasze okoliczności życiowe, a tym samym potrzeby się zmieniły. Wielu z nas pragnie także zastąpić przypadkowe wyposażenie docelowym – dotyczy to zwłaszcza sypialni, których urządzanie zwykle zostawiamy na koniec. Chcemy też dopasować wystrój wszystkich pomieszczeń do reszty domu i swoich aktualnych upodobań.

Zdaniem trzech czwartych Polaków aranżacja wnętrz to trudne i czasochłonne zajęcie. Mimo to zależy nam, by mieszkać zarówno ładnie, jak i wygodnie, fot. VOX

Z raportu „Jakich zmian potrzebują domy Polaków?” przygotowanego przez markę VOX dowiadujemy się również, że w naszych mieszkaniach najbardziej przeszkadzają nam nieustawne pomieszczenia i zbyt mała przestrzeń robocza w kuchni. Narzekamy także na błędy w konstrukcji budynku oraz nieatrakcyjne meble i dekoracje. Irytują nas też nietrwałe materiały wykończeniowe czy fakt, że posiadamy wannę zamiast prysznica – lub odwrotnie.

Zmian najbardziej potrzebują nasze łazienki, kuchnie i salony. Co ciekawe, to właśnie z urządzeniem tych wnętrz mamy najwięcej trudności. Aby oszczędzić sobie rozczarowań i zbędnych wydatków, warto dobrze wszystko zaplanować. Niezależnie od tego, czy chcemy przeprowadzić kompleksowy remont czy jedynie zmienić aranżację wybranej strefy, z pomocą przyjdzie nam łatwy w obsłudze program.