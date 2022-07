Raport: technologie zwiększają integrację pracowników w środowisku hybrydowym

Ponad połowa wszystkich pracowników uważa, że ich "biurem" jest laptop, zestaw słuchawkowy i dobre połączenie z Internetem. Jeszcze więcej osób uważa, że model hybrydowy jest dla nich idealnym sposobem pracy.

Tylko 32 proc. pracowników zdecydowanie potwierdza, że ich pracodawca zapewnia niezbędne technologie do otwartej na wszystkich współpracy, na równych prawach i z dowolnego miejsca

37 proc. pracowników na świecie czuje się pomijanych w rozmowach na spotkaniach hybrydowych

61 proc. pracowników twierdzi, że czują się bardziej akceptowani i obecni na spotkaniach, kiedy wszyscy uczestnicy mają włączone kamery.

Z tegorocznego globalnego raportu o pracy hybrydowej ,,Hybrid Ways of Working Global Report” opracowanego przez Jabra wynika jasno, że technologie zwiększają integrację pracowników w środowisku hybrydowym. Raport został sporządzony na podstawie badań przeprowadzonych wśród 2800 pracowników umysłowych z sześciu krajów w celu poznania nastrojów i motywacji w epoce pracy hybrydowej.

Przyszłość pracy jest przede wszystkim wirtualna. Setki milionów osób współpracują na co dzień za pośrednictwem Teams, Zoom i innych platform ujednoliconej komunikacji. Te środowiska cyfrowe wyznaczają nowy standard łączności między ludźmi. Okazuje się, że wielu pracowników poznało część swoich koleżanek i kolegów tylko na tych platformach. W związku z tym szefowie firm i instytucji muszą dołożyć wszelkich starań, by jak najlepiej wykorzystywać zalety wirtualnego środowiska pracy, co pomoże w nawiązywaniu bardziej ludzkich i autentycznych relacji między współpracownikami.

Technologia sprzyja otwartości na spotkaniach

Z badania przeprowadzonego przez Jabra wynika, że użytkownicy profesjonalnych urządzeń audio czują się bardziej akceptowani podczas spotkań wirtualnych niż osoby korzystające z urządzeń konsumenckich albo mikrofonów i głośników wbudowanych w laptopy. Okazuje się, że użytkownicy profesjonalnych zestawów słuchawkowych z 11 proc. mniejszym prawdopodobieństwem czuli się wykluczeni z rozmowy podczas spotkań wirtualnych niż użytkownicy urządzeń konsumenckich albo wbudowanych. Podobnie użytkownicy profesjonalnych zestawów słuchawkowych o 14 proc. rzadziej zgłaszali problemy ze słyszeniem treści rozmowy na spotkaniu niż użytkownicy urządzeń wbudowanych i o 12 proc. rzadziej niż użytkownicy urządzeń konsumenckich.

Obecnie jedynie 30 proc. pracowników na świecie korzysta z profesjonalnych urządzeń audio. Ponieważ 80 proc. wszystkich spotkań na całym świecie odbywa się w trybie całkowicie wirtualnym lub hybrydowym, a jedynie 20 proc. jest w pełni stacjonarnych, pracownicy muszą mieć możliwość wykorzystywania ich pełnego potencjału przy użyciu przeznaczonych do tego technologii. Brak odpowiednich technologii może osłabić i utrudnić budowanie relacji w takich środowiskach wirtualnych.

Firmy dbające o równość podczas spotkań odnotowują większe zaangażowanie podczas spotkań hybrydowych

Od początku pandemii, wraz z rozpowszechnianiem się pracy hybrydowej, pojawił się temat „równości na spotkaniach” i możliwości zapewniania takich samych praw udziału w środowiskach wirtualnych. W tradycyjnej sali konferencyjnej każdy uczestnik ma miejsce przy stole i równe szanse na wniesienie wkładu w spotkanie. Tymczasem w spotkaniu hybrydowym biorą udział osoby będące na miejscu i łączące się zdalnie, dlatego trudniej jest zapewnić wszystkim równe prawa.

Na szczęście z badania wynika, że firmy i instytucje dbające aktywnie o równość podczas spotkań zyskują w zamian większe zaangażowanie uczestników spotkań hybrydowych. Okazuje się, że według 56 proc. pracowników hybrydowych ich pracodawca nadaje priorytet równości podczas spotkań, w związku z czym 64 proc. respondentów uważa, że angażuje się w spotkania hybrydowe tak samo jak w bezpośrednie. Tymczasem jedynie 36 proc. osób pracujących wyłącznie w biurze uważa, że ich poziom zaangażowania w spotkania hybrydowe dorównuje zaangażowaniu w spotkania bezpośrednie. W tej grupie jedynie trzy na dziesięć osób uważa, że ich pracodawca nadaje priorytet równości podczas spotkań. Szefowie muszą podjąć zdecydowane kroki w celu zapewnienia równości podczas spotkań, niezależnie od głównego modelu pracy w ich firmach.

Wideo sprzyja integracji i produktywności w środowiskach wirtualnych

Ponad połowa wszystkich pracowników (55 proc.) uważa, że ich „biurem” jest laptop, zestaw słuchawkowy i dobre połączenie z Internetem. Z badania wynika jednak kluczowy, niezależny od miejsca czynnik, wpływający na poziom samopoczucia i produktywności: wideo. 61 proc. pracowników na świecie twierdzi, że czują się bardziej akceptowani i obecni na spotkaniach, kiedy wszyscy uczestnicy mają włączone kamery.

Podobnie 54 proc. respondentów uważa, że współpraca jest bardziej produktywna podczas połączeń wideo niż tylko audio. Prawdopodobnie dlatego 70 proc. pracowników uważa, że standardowe, profesjonalne kamery wideo pomogłyby wszystkim uczestniczyć w spotkaniach hybrydowych na równych prawach. Z myślą o przyszłości szefowie firm powinni pilnie poszukać najlepszych technologii, które umożliwią integrację na spotkaniach wszystkich pracowników i partnerów biznesowych, niezależnie od tego, gdzie pracują. Będzie to nieodzowny wkład w większą równość na spotkaniach oraz sukcesy w hybrydowej przyszłości.