Raport: Trendy biurowe, a koszty wykończenia przestrzeni

Firma Tétris co roku przygląda się aktualnym wyzwaniom budżetowym, które związane są z wykańczaniem przestrzeni biurowych w regionie EMEA, zestawiając je z obowiązującymi trendami i podsumowuje wszystko w raporcie "Fit-out cost guide" – jakie wnioski płyną z najnowszej publikacji?

Ostatni rok przyniósł wiele zawirowań gospodarczych – od wciąż odczuwalnych skutków pandemii, przez konsekwencje wojny w Ukrainie, rosnące ceny surowców i przerwane łańcuchy dostaw, po duże wahania kursów walutowych i podwyżki cen energii. To wszystko ma znaczący wpływ na rosnące koszty związane z budowaniem i wykańczaniem nieruchomości komercyjnych. Jednocześnie wzrostom cen towarzyszy ewolucja w projektowaniu biur w związku z coraz częściej wybieranym przez firmy modelem pracy hybrydowej oraz przykładania większej uwagi do dobrostanu pracowników i zrównoważonego rozwoju. Tétris co roku przygląda się aktualnym wyzwaniom budżetowym, które związane są z wykańczaniem przestrzeni biurowych w regionie EMEA, zestawiając je z obowiązującymi trendami i podsumowuje wszystko w raporcie „Fit-out cost guide” – jakie wnioski płyną z najnowszej publikacji?

Eksperci z Tétris wzięli pod lupę sektor biurowy przy okazji projektowania nowego biura JLL w Londynie, a zebrane dane były bazą raportu, fot. Jonathan Banks

Elastyczność, zaawansowane technologie, priorytetowe traktowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w środowisku biurowym, jak i troska o zrównoważony rozwój – to kluczowe obszary, które w kolejnych latach będą kształtowały sektor nieruchomości biurowych. Eksperci z Tétris wzięli je pod lupę przy okazji projektowania nowego biura JLL w Londynie, a zebrane dane były bazą raportu.

Wzrost zainteresowania inkluzywnością

O zdrowiu pracowników od czasu pierwszej fali pandemii Covid-19 powiedziano już bardzo dużo. Jednak nowoczesne biura idą o krok dalej. Z jednej strony korporacje decydują się na certyfikacje WELL, imponujących rozmiarów zielone ściany, które faktycznie wpływają na poprawę jakości powietrza i wilgotność, a z drugiej biorą pod uwagę różnice fizyczne czy kulturowe wśród pracowników.

W krajach Europy Zachodniej pojęcie inkluzywności coraz częściej pojawia się przy projektowaniu biur. Na naszym rodzimym rynku spotykamy się z nim rzadziej, ale można przypuszczać, że w 2023 roku trend ten będzie się rozwijał, bo już pewne jego aspekty stosujemy w naszej codziennej pracy. Chodzi tu o uwzględnianie w projektach biurek z regulowaną wysokością, mebli dopasowanych do różnych kształtów ciała oraz urozmaiconego środowiska pracy z myślą o różnorodności neurobiologicznej. Dlatego też w projektowanych przez nas biurach stosujemy kilka typów przestrzeni, tak by pracownicy mieli możliwość wyboru i dopasowania miejsca, w którym wykonują swoje obowiązki do swoich preferencji – mowa tu o strefach z kanapami, salkach do pracy w ciszy czy klasycznych open space’ach - mówi Wojciech Kaczmarczyk, Chief Commercial Officer, Tétris w Polsce.

Biuro jednym z benefitów

Nowoczesne biura, oferujące ciekawe, a przede wszystkim komfortowe wnętrza, to bez wątpienia element przyciągający do organizacji nowe talenty, a eksperci od human resources podkreślają, że w 2023 roku utrzyma się rynek pracownika. Mimo, że praca hybrydowa i elastyczność to jedne z ważniejszych obecnie benefitów, to według badania przeprowadzonego przez JLL 60 proc. osób przyznało, że biuro jest kluczowym elementem nowej, hybrydowej rutyny. Dlatego też, biuro jest i będzie ważne dla tych organizacji, które chcą być postrzegane jako atrakcyjny pracodawca – aż 75 proc. firm zapytanych przez JLL stwierdziło, że wybierze zainwestowanie w jakościowe biuro, kosztem rozmiarów wynajmowanej powierzchni.

Mimo, że praca hybrydowa i elastyczność to jedne z ważniejszych obecnie benefitów, to według badania przeprowadzonego przez JLL 60 proc. osób przyznało, że biuro jest kluczowym elementem nowej, hybrydowej rutyny, fot. Jonathan Banks

W biurowych trendach, które będą się rozwijać, więcej uwagi będziemy poświęcać innowacjom i rozwiązaniom ukierunkowanym na współpracę, naukę oraz socjalizację. Open space ma się dobrze i dalej będzie dominował w firmach, bo taki układ ułatwia współpracę, a także z rezerwacją miejsc przy biurkach, sprawdza się przy pracy hybrydowej - zauważa Wojciech Kaczmarczyk, Chief Commercial Officer, Tétris w Polsce.

Jak nowe realia przekładają się na koszty?

Biuro zaprojektowane w sposób hybrydowy, z dużą ilością elastycznej przestrzeni do współpracy, będzie generalnie droższe ze względu na niestandardowy projekt, unikalne cechy i zwiększone potrzeby technologiczne. Niemniej w takich biurach technologie, aplikacje i sztuczna inteligencja pełnią istotną rolę. Z jednej strony pozwalają na rezerwację miejsca pracownikom, a pracodawcy na kontrolę zajętości biura i odpowiednie dopasowanie do tej zmiennej temperatury powietrza, działania wentylacji czy oświetlenia. Ma to realne i istotne przełożenie na koszty związane z utrzymaniem biura.

Z obserwacji rynkowych wynika, że niektóre organizacje mogą zdecydować się na zmniejszenie powierzchni biura w związku z mniejszą liczbą pracowników z niego korzystających w tym samym czasie. Taka decyzja może potencjalnie zrównoważyć wyższy koszt wykończenia na metr kwadratowy, pozostawiając całkowity koszt kapitałowy projektu bez zmian. Jednocześnie przy zastosowaniu nowoczesnych technologii i rozwiązań, wpływających na wyższy koszt wykończenia, możemy obniżyć długofalowo koszty eksploatacyjne – co w ostatecznym bilansie nie jest bez znaczenia - mówi Wojciech Kaczmarczyk, Chief Commercial Officer, Tétris w Polsce.

Z pewnością przy szacowaniu budżetu przeznaczonego na wykończenie powierzchni biurowej trzeba przewidzieć obecnie większe kwoty w porównaniu do lat ubiegłych. Koszty rosną ze względu na ograniczoną dostępność materiałów, inflację i ogólny wzrost cen. Te skutki są odczuwalne dla całej branży budowlanej, niemniej doświadczone firmy jak Tétris z rozbudowaną siecią podwykonawców i wypracowanymi kontaktami są w stanie odpowiedzieć na te wyzwania.

Rok 2023 w obszarze fit-out’u biur będzie kolejnym przełomowym, w którym to zauważalna będzie ewolucja trendów. Tétris bazując na międzynarodowym doświadczeniu wdraża wiele nowych rozwiązań. W większości krajów EMEA odnotowano wzrost zapytań, w których ważne miejsce zajmował zrównoważony rozwój przejawiający się w optymalizacji przestrzeni, ponownemu wykorzystaniu materiałów, zielonych rozwiązaniach energetycznych i certyfikatach.