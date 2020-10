Raport: W czasach kryzysu Polacy inwestują w sztukę

Z roku na rok kupujemy coraz więcej obiektów artystycznych i coraz więcej za nie płacimy. Co ciekawe, pandemia koronawirusa nie tylko nie zahamowała tego procesu, ale nawet go przyspieszyła.

REKLAMA

Jak co roku zespół ekspertów z portalu o rynku sztuki w Polsce przygotował Raport Artinfo.pl. Raport powstał w oparciu o tysiące danych statystycznych ze wszystkich domów aukcyjnych w Polsce. Kolekcjonerzy i miłośnicy sztuki znajdą tu liczne podsumowania, zestawienia i komentarze ekspertów. Największe emocje wzbudzają zazwyczaj rankingi. To dzięki czytelnie przedstawionym rankingom poznajemy m.in. ceny najdrożej sprzedanych obiektów, pozycję rynkową każdego z domów aukcyjnych oraz nazwiska artystów uznawanych za najbardziej „gorące” na rynku.

Główna część aktualnej edycji raportu jest podsumowaniem obrotów na rynku aukcyjnym w 2019 roku. Dodatkowo sporo miejsca zajmuje rozdział o sytuacji w pierwszej połowie roku 2020, czyli w czasie, kiedy pojawiła się pandemia koronawirusa. Wnioski, jakie płyną z lektury raportu, są dość zaskakujące.

- Przez ostatnich kilka lat jesteśmy świadkami nieustannego bicia rekordów. W roku 2019 rynek sztuki w Polsce znowu osiągnął najwyższe obroty, zbliżyliśmy się do 300 mln złotych – mówi Rafał Kamecki, prezes Artinfo.pl. – Odbyła się też rekordowa liczba 337 aukcji, a jeden z domów aukcyjnych przekroczył 150 mln złotych obrotu i zdobył ponad połowę rynku. Pierwsze półrocze 2020, czyli okres, kiedy pandemia wywołała burzę w niemal każdej branży, sprzedaż sztuki wzrosła o niemal 30 proc. w stosunku do półrocza roku ubiegłego. Jeśli ten trend się utrzyma, to pod koniec tego roku znowu osiągniemy historyczny wynik.

Rafał Kamecki zauważa również, że choć w 2019 roku nadal rosło zainteresowanie kolekcjonerów sztuką współczesną, nastąpił też widoczny powrót do sztuki dawnej, która w latach wcześniejszych wyraźnie traciła na rzecz klasyki współczesności. Ponadto po raz pierwszy w 30-letniej historii rodzimego rynku aukcyjnego ranking najdroższych transakcji otwiera praca rzeźbiarska. Za grupę postaci „Caminando” Magdaleny Abakanowicz zapłacono ponad 8 mln złotych. - Na całym świecie umacnia się tendencja, zgodnie z którą najdroższe obiekty artystyczne z roku na rok stają się coraz… droższe – zaznacza Rafał Kamecki. – A czasy kryzysu paradoksalnie oznaczają wyraźny wzrost cen i dochodów na rynku sztuki.