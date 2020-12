Raport z badań: wypracowane podczas lockdownu nawyki pozostaną z nami na dłużej

Większa więź emocjonalna z przestrzenią mieszkalną, podejmowanie w domach nowych aktywności takich jak praca, trening, hobby, nauka, coraz większa rola życia towarzyskiego i społecznego online i zastępowanie realnych spotkań tymi wirtualnymi - to rytuały, które zostaną z nami nawet po ustaniu pandemii, wynika z badań, które dla Samsunga przeprowadził Ipsos.

Wyniki badania pt. „Zdecentralizowane życie: od nawyków wyrobionych w czasie lockdownu po nowy sposób życia” przeprowadzonego przez firmę Samsung pokazują, jak dzięki technologii i możliwości pracy z dowolnej lokalizacji, znaczna część Europejczyków zaczęła inaczej postrzegać swoje relacje z rodziną, społecznościami i własnymi domami. Prawdopodobnie wiele nawyków, które wyrobiliśmy sobie podczas lockdownu, nie tylko zostanie z nami w nadchodzącym 2021 roku, ale także na dłużej zmieni nasz sposób życia.

Przestrzeń mieszkalna jako „przedłużenie” siebie: nowa psychologia domu

Z badania Samsung wynika, że doświadczenie pandemii wzmocniło emocjonalną więź wielu osób z ich przestrzenią mieszkalną.

39% Europejczyków wyraźniej niż kiedykolwiek postrzega swój dom jako miejsce, w którym mogą wyrażać siebie, a 37% twierdzi, że dziś bardziej niż przed pandemią zależy im na wyglądzie domu. W Polsce ta tendencja jest jeszcze bardziej widoczna – aż 53% Polaków postrzega swój dom jako przestrzeń do wyrażania siebie. Sugeruje to, że dobiegający końca rok fundamentalnie zmienił sposób, w jaki ludzie projektują na swoją przestrzeń mieszkalną, biorąc pod uwagę aspekty takie, jak osobowość, status społeczny i osobiste wartości.

Mimo tego, że w bieżącym roku spędzaliśmy w domu znacznie więcej czasu, wyniki badania sugerują, że zamiast znudzić się tą przestrzenią, czujemy się znacznie bardziej z nią związani. Dla 64% Europejczyków dom w czasie pandemii stał się „bezpieczną przestrzenią”.

Zmiana myślenia o domu, powoduje także zmiany w nawykach zakupowych. Co trzeci (33%) badany twierdził, że w porównaniu do czasów przed pandemią, dziś ważniejsze są dla niego przedmioty poprawiające emocjonalny lub mentalny dobrostan, natomiast dla 37% istotniejsze jest dziś kupowanie rzeczy, które zwiększają wygodę życia w domu.

Europejczycy (spośród zaprezentowanych im opcji) aż 10-krotnie częściej wybierali inteligente technologie i sprzęty domowe (38%) niż markowe ubrania (4%) czy dodatki (3%).[1] Coraz wieksza popularność „szykownego wnętrza” jest również widoczna w danych Samsung, z których wynika, że ludzie coraz częściej wyszukują elementy luksusowego wyposażenia domu.

– Wraz ze wzrostem popularności wideorozmów, zapraszamy do naszych domów więcej osób niż kiedykolwiek wcześniej, aczkolwiek robimy to wirtualnie. Chcemy więc, by nasz dom odzwierciedlał naszą osobowość. Ogromną rolę odgrywają w tym najnowsze technologie, dlatego nie dziwi mnie, że ludzie znacznie chętniej inwestują w inteligentne urządzenia do domu niż w markową biżuterię czy odzież. Zaobserwowaliśmy także niezwykły wzrost popytu na urządzenia, które można personalizować, by lepiej pasowały do naszego domu, lub które łączą funkcjonalność z wygodą i przyjemnością – takich jak bezprzewodowe słuchawki i inteligentne głośniki – komentuje Benjamin Braun, Chief Marketing Officer w Samsung Europe.