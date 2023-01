Rdzawa piękność zawiśnie w Galerii Katowickiej. Instalacja w ramach 4 Design Days 2023

Wielkimi krokami zbliża się święto architektury i designu, czyli 4 Design Days 2023 r. Instalacja promująca 4 Design Days zawiśnie w Galerii Katowickiej. Gie El – śląska marka projektująca i wytwarzająca autorskie oświetlenie, stworzyła niecodzienną instalację o nazwie FOLLOW THE LIGHT. Jest swobodną interpretacją unikatowego żyrandola marki, prezentowanego podczas 4 Design Days.

Organizatorzy 4DD wychodzą z wydarzeniem w przestrzeń miasta – czasowa instalacja promująca 4 Design Days zawiśnie w Galerii Katowickiej.

Gie El – śląska marka projektująca i wytwarzająca autorskie oświetlenie, stworzyła niecodzienną instalację o nazwie FOLLOW THE LIGHT.

To swobodna interpretacja unikatowego żyrandola marki, prezentowanego podczas 4 Design Days.

4 Design Days to największe w tej części Europy wydarzenie rynku nieruchomości, architektury, wnętrz i wzornictwa. Każdego roku przyciąga tysiące uczestników i gości, w tym ważne nazwiska ze świata projektowania. Siódma edycja 4 Design Days odbędzie się pod hasłem: TOGETHER 4 HUMANITY, a w jej ramach, w Galerii Katowickiej powstanie interesująca instalacja połączona z instapointem, czyli miejscem do robienia zdjęć.

– Do współpracy w ramach promocji tegorocznej edycji 4 Design Days zaprosiliśmy markę Gie El. Autorska instalacja zawiśnie w sercu miasta – Galerii Katowickiej, która na chwilę stanie się galerią sztuki – mówi Małgorzata Burzec- Lewandowska, autorka programu 4 Design Days. Przykuwający uwagę wygląd żyrandola to efekt pokrytej naturalną rdzą stali, która odbija światło i zjawiskowo mieni się w kolorach złota i miedzi, o czym będą mogli przekonać się klienci Katowickiej. Prostota użytych materiałów, ich sposób wytwarzania i sposób myślenia o możliwej utylizacji, wpisują się w hasło tegorocznej edycji 4 Design Days, czyli TOGETHER 4 HUMANITY.

– Dla odwiedzających Galerię Katowicką kontakt z designem ma być zaproszeniem do tego, żeby chcieli zobaczyć i odkryć więcej podczas naszego wydarzenia – mówi Robert Posytek, autor programu 4 Design Days. - Projekt żyrandola o nazwie VILINE 2 zachwycił nas swoją przestrzenną formą.

Fantazyjnie gięte stalowe obiekty sprawiają wrażenie jakby lewitowały w powietrzu i poruszają się w taki sposób, że za każdym razem tworzą nieco inną kompozycję.

- Jesteśmy przekonani, że odwiedzający instapoint podzielą nasz zachwyt i chętnie będą fotografować się w towarzystwie designerskiej instalacji – dodaje Robert Posytek, autor programu 4 Design Days.

Wszystkie osoby, które zrobią sobie zdjęcia w instapoincie i oznaczą hasztagiem #4DDinstapoint post na Instagramie lub Facebooku, wezmą udział w losowaniu bezpłatnych wejściówek na tegoroczną edycję 4 Design Days, a w finale powalczą o nagrodę – utrzymany w duchu prezentowanej w Galerii rdzawej instalacji, żyrandol VILINE 2 autorstwa duetu projektowego Marii i Jacka Rypułów tworzących markę Gie El.

Instapoint ulokowany będzie w Galerii Katowickiej, na poziomie 0, przy sklepie . Podążaj za Światłem. FOLLOW THE LIGHT.