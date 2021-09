Recykling i komfort akustyczny – ramię w ramię w walce o środowisko

Wprowadzanie podatków od plastiku, zakaz jego sprzedaży oraz – przede wszystkim – recykling mają szansę sprostać jednemu z największych wyzwań XXI wieku, czyli ochronie degradowanego środowiska. Produkty akustyczne firmy Ecoacoustic stosowane we wnętrzach publicznych i prywatnych – poza oczywistymi korzyściami płynącymi z ich użytkowania – również mogą być tworzone z w pełni bezpiecznych materiałów z odzysku.

REKLAMA

Jak UE radzi sobie z plastikiem? Zbawienny recykling

Kryzys w zakresie gospodarowania i utylizacji odpadów stale się pogłębia, a plastik wydaje się być największym problemem. Zanieczyszczenie nim ziemi – przez jego trwałość oraz skalę, w jakiej ono występuje – zmusza świat do szukania kolejnych rozwiązań, dzięki którym może się udać ocalić planetę. W związku z tym w styczniu tego roku w krajach Unii Europejskiej zaczął obowiązywać nowy podatek – opłata za plastik, którego dany kraj członkowski nie podda recyklingowi. Za każdy kilogram nieodzyskanego plastiku przyjdzie mu zapłacić 80 eurocentów do kasy, w której zbiera się środki na wspieranie budżetu Wieloletnich Ram Finansowych oraz Funduszu Odbudowy po pandemii Covid 19. Unijne prognozy mówią, że Polsce przyjdzie płacić około 400 milionów euro rocznie, jeśli nie znajdzie ona nowych sposobów na przetwarzanie plastiku. Dzięki wprowadzeniu tego podatku można się więc spodziewać prób zmniejszenia produkcji plastiku w większości krajów Unii oraz szukania nowych możliwości ponownego jego użycia czy przetworzenia. Już w tym roku ma na przykład zacząć obowiązywać zakaz sprzedaży jednorazowych kubeczków, pojemników na żywność i talerzy, sztućców, patyczków higienicznych i patyczków do balonów, słomek czy plastikowych mieszadełek. W kolejnych zaś latach będą wprowadzane następne zmiany dotyczące gospodarowania plastikiem: butelkami na napoje jednorazowego użytku, wieczkami i nakrętkami – tak, by do końca 2025 roku poziom zbiórki i recyklingu plastikowych butelek wynosił 77 procent, a do 2029 roku już nawet 90 procent.



Dodatkowo od 2025 roku wszystkie butelki z plastiku mają być produkowane w minimum 25 procentach z materiału pochodzącego z recyklingu, a od 2030 roku – w 30 procentach. Trzeba jednak pamiętać, że już dziś – choć niestety ciągle na niewielką skalę – udaje się wykorzystywać plastik z jednorazowych butelek przy produkcji mebli lub paneli akustycznych. Ten trend wydaje się być jednym z ważnych kroków w kierunku poprawy sytuacji zanieczyszczonego środowiska.

Panele akustyczne PET – przyjazne dla Ciebie i środowiska

Panele akustyczne firmy Ecoacoustic, producenta także budek akustycznych i stołów coworkingowych, tworzone są z poddawanego recyklingowi plastiku niezawierającego formaldehydów. Są więc w pełni bezpieczne (spełniają normy EN 717-1:2014). Panele te, przez potwierdzone badaniami ograniczanie pogłosu, wydatnie podnoszą komfort przebywania zarówno w przestrzeniach publicznych, jak i prywatnych. Posiadają one bowiem wysokie parametry absorpcji dźwięku, dzięki czemu znajdują zastosowanie w wielu pomieszczeniach, gdzie poziom tzw. zanieczyszczenia hałasem negatywnie wpływa na jakość pracy i życia osób w nich przebywających, np. w biurach (w szczególności open space), salach konferencyjnych czy relax roomach dla pracowników. Zarówno panele akustyczne, jak i filc akustyczny tworzone w zgodzie z ideą ochrony środowiska, poza podstawową funkcją absorbowania dźwięków, częściowego odbijania lub przenoszenia fali dźwiękowej, dodatkowo doskonale oddzielają ciągi komunikacyjne, tworzą strefy spotkań i wypoczynku oraz zapewniają komfort akustyczny w obrębie poszczególnych stanowisk pracy.