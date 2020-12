Ręcznie formowana kolekcja szkła od polskiego producenta

Ręcznie formowane kieliszki i karafki zachwycają unikatowym designem i kunsztem wykonania. Kolekcję Inel wyróżnia charakterystyczny wklęsły pierścień. Gdy w kieliszkach znajduje się wino, światło odbija się w trunku w niesamowity sposób.

Poetycka inspiracja

Źródłem inspiracji przy tworzeniu kolekcji Inel był moment załamania światła na krystalicznie bezbarwnym szkle, który tworzy iluzję wgłębienia w kieliszku. Postanowiono odtworzyć to złudzenie optyczne w rzeczywistości – w ten sposób naczynia zyskały wyjątkowe wgłębienie. Ta niezwykła ozdoba łączy wszystkie elementy kolekcji, na którą składają się kieliszki do wina w trzech rozmiarach (580 ml, 650 ml i 700 ml), kieliszki do szampana (250 ml) oraz karafka o pojemności 1800 ml.

Formowane ręcznie

Dlatego właśnie kieliszki i karafka z serii Inel są formowane ręcznie z doskonale przejrzystego szkła Crystalline. Swoje subtelne piękno połączone z doskonałą jakością zawdzięczają między innymi recepturze szkła, które produkowane jest z najlepszej jakości surowców. Dzięki temu jest ono bezbarwne, błyszczące i nieskazitelnie przejrzyste. Warto pamiętać, że wysokiej próby szkło zyskuje nie tylko na walorach estetycznych, lecz także zapewnia wyższy komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Szkło Crystalline nie zawiera bowiem ołowiu ani innych szkodliwych dla zdrowia metali ciężkich – naprawdę warto postawić na takie wyroby.

Praca rzemieślnika

Sekret idealnego szkła tkwi przede wszystkim w zdolnościach rzemieślnika. Awangardowa kolekcja Inel to dzieło prawdziwych mistrzów w hutniczym fachu. Naczynia formowane z masy szklanej przy pomocy specjalistycznych narzędzi są tworzone z artyzmem i niezwykłą dbałością o najdrobniejsze szczegóły. Dzięki temu każdy kieliszek i dekanter sprawia wrażenie dzieła sztuki – wyjątkowego i perfekcyjnie dopracowanego.