Red Dot za przełomowy design dla smartfonu

Nowa motorola razr zdobyła nagrodę Red Dot: "Best of the Best". W tegorocznej edycji do konkursu zgłoszono ponad 6500 produktów z 60 krajów.

Projektując razr, motorola zamierzała skonstruować jak najlepszy smartfon z technologią elastycznego wyświetlacza, który będzie spełniać istotną potrzebę konsumentów, czyli umożliwi jego wygodne noszenie nawet w kieszeni spodni czy niewielkiej torebce. Każda decyzja, podjęta w procesie rozwoju produktu, miała na celu stworzenie zaskakująco pięknego urządzenia o zupełnie niepowtarzalnej, ale w pełni praktycznej konstrukcji, która łączy kompaktowe rozmiary z odważnym wzornictwem. Dzięki temu razr stanowi ucieleśnienie wszystkich zasad przewodnich designu motoroli: prostoty, zaskoczenia i elegancji.

- Nasz zespół projektujący razr postawił sobie za cel opracowanie innowacyjnego i doskonałego urządzenia, które podważyłoby status quo w dziedzinie wzornictwa współczesnych telefonów. Nowy razr w dużym stopniu nawiązuje do modelu, z którym tak wielu konsumentów czuje emocjonalną więź, co jest naprawdę wyjątkowe — uważa Ruben Castano, dyrektor ds. wzornictwa w Motorola Mobility.

22 czerwca br. razr stanie się eksponatem na wystawie „Kamienie milowe współczesnego wzornictwa” w Muzeum Wzornictwa Red Dot w Essen wraz ze wszystkimi nagrodzonymi produktami.