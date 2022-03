Red Doty dla polskiego wzornictwa z fabryki w Wielkopolsce

Dwa produkty polskiego producenta oświetlenia Lena Lighting stworzone przez polskich projektantów Jakuba Zarzyńskiego i Przemysława Pstrokońskiego zostały wyróżnione w konkursie Red Dot Design Award.

Aż dwie nagrody w najbardziej uznanym konkursie wzorniczym na świecie zdobyły produkty polskiej firmy Lena Lighting.

Prestiżowe statuetki przyznano lampom Sizzano oraz UV-C Sterilon Flow produkowanym w Wielkopolsce.

Sizzano została zaprojektowana przez Jakuba Zarzyńskiego a UV-C Sterilon Flow przez Jakuba Zarzyńskiego i Przemysława Pstrokońskiego.

Lena Lighting to polski producent kompleksowych systemów oświetleniowych. Od ponad 30 lat firma konstruuje i produkuje lampy w zakładzie w Środzie Wielkopolskiej. W najnowszej edycji konkursu Red Dot Design Award doceniono aż dwa produkty Lena Lighting. Najważniejszą nagrodę światowego designu zdobyły lampy Sizzano i UV-C Sterilon Flow.

– Jesteśmy bardzo dumni z tego sukcesu. Zdobycie dwóch Red Dot’ów to potwierdzenie, że nasz sposób myślenia o designie i projektowaniu spotyka się z uznaniem ekspertów. Bardzo dziękujemy jury Red Dot Design Award za dostrzeżenie i nagrodzenie naszej filozofii. To efekt ciężkiej pracy, ale też talentu i pasji naszego zespołu. Zawsze powtarzam, że Lena Lighting to ludzie. Dzięki nim produkty Lena Lighting trafiły do światowej ekstraklasy wzornictwa. Mamy wspaniały zespół fachowców i współpracujemy z niezwykle zdolnymi projektantami. Oba nagrodzone projekty wyszły spod ręki Jakuba Zarzyńskiego – młodego, zdolnego twórcy z Poznania. – mówi Marzena Lesińska, Pełnomocnik Zarządu ds. Marketingu Lena Lighting.

– W Lena Lighting przyjęliśmy ambitną strategię łączenia wysoce energooszczędnej technologii z designem z najwyższej półki. Wiemy, że oświetlenie LED przynosi światu duże korzyści w postaci mniejszego zużycia energii elektrycznej, a także, że ludzie chcą otaczać się pięknymi przedmiotami. Postanowiliśmy więc tworzyć lampy, które łączą w sobie te wartości. Zaawansowana technologia LED, inteligentne systemy zarządzania oświetleniem i nowoczesne wzornictwo to nasze obecne kierunki rozwoju – dodaje Marzena Lesińska.

Nowoczesne wzornictwo z pierwiastkiem klasycyzmu

Sizzano, zaprojektowana przez Jakuba Zarzyńskiego to nowoczesna lampa z pierwiastkiem klasycyzmu. Efektem tego połączenia jest ciekawa forma, która odzwierciedla świeże i awangardowe podejście projektanta do wzornictwa.

Sizzano powstała z myślą o nowoczesnych wnętrzach. Może pełnić funkcję oświetlenia ogólnego lub rozświetlać przestrzeń światłem ambientowym, kreując nastrój w pomieszczeniu. Delikatny w odbiorze wizualnym i zarazem bardzo wytrzymały i uderzenioodporny klosz to podstawowy element dekoracyjny lampy. Otulony kołnierzem prezentuje się elegancko i nadaje wnętrzu prestiżu. Miękkie światło, które emituje lampa rozkłada się równomiernie na kloszu i jest przyjazne dla oka. Nie powoduje efektu olśnienia.

Sizzano oferowane jest w dwóch rozmiarach. W większym osiąga imponujące 970 mm średnicy. Projektant przewidział również wersje lampy ze sterowaniem DALI, regulującym natężenie światła. Lampy z rodziny Sizzano są energooszczędne i przyjazne środowisku.

Reakcja na zmieniający się świat

Lampa, która dzięki wykorzystaniu światła UV-C eliminuje z powietrza wirusy, bakterie i grzyby. Proces dezynfekcji odbywa się we wnętrzu urządzenia, dzięki czemu może bezpiecznie pracować w obecności ludzi. Funkcjonalność i technologia zostały tu połączone z przemyślaną, dopracowaną i estetyczną formą. Projekt konstrukcji został stworzony przez młodych polskich projektantów – Jakuba Zarzyńskiego i Przemysława Pstrokońskiego.

UV-C STERILON FLOW jest reakcją na zmieniający się świat – nową sytuację życiową i zdrowotną, która wpłynęła na wzrost potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa.

Prosta forma i minimalistyczna obudowa sprawiają, że można ją traktować jak elegancki mebel i spójny element wyposażenia. Myślenie o świetle i powietrzu, które kojarzą się z lekkością, wpłynęło na ostateczny kształt lampy. Rezultatem jest dojrzały, subtelny design, budujący w użytkowniku poczucie komfortu i wewnętrznego spokoju.