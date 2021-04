Rękodzieło i lokalny design według IKEA. Rusza niezwykła kolekcja

Co się stanie, gdy czworo młodych, współczesnych projektantów z Ammanu, Delhi i Bangkoku spotka się z lokalnymi rzemieślnikami? IKEA stworzy produkty Lokalt, dzięki którym rękodzieło nabierze nowoczesnego stylu. Nowa limitowana kolekcja będzie dostępna w sklepach stacjonarnych już od czerwca 2021 roku.

Miski, wazony, dywany, a może zupełnie coś nowego? Czterech projektantów rzuciło wyzwanie znanym formom i z pomocą lokalnych rzemieślników, stworzyło projekty pozwalające spojrzeć na kulturę regionów i rękodzieło z zupełnie innej perspektywy. Każdy z elementów kolekcji IKEA Lokalt został wykonany ręcznie, dzięki czemu poszczególne przedmioty opowiadają własną, wyjątkową historię.

Haft prosto z Ammanu

Tania Haddad udowadnia, że miasto może stać się inspiracją do stworzenia artykułów, od których ciężko oderwać wzrok. Dzięki ręcznie haftowanej narzucie i poszewkom na poduszki Lokalt w ciągu jednej chwili przeniesiemy się do tętniących życiem wschodnich dzielnic Ammanu. Na tekstyliach uchwycone zostały szczegóły charakterystyczne dla miejsca pochodzenia projektantki, takie jak anteny satelitarne, oazy zieleni, starożytne budynki czy taksówki, a także kolorowe samochody! W stolicy Jordanii przerabianie i ozdabianie swojego auta to już tradycja, dlatego tak ważnym było dla Tanii zawarcie ich w swoim projekcie. Produkty zostały stworzone we współpracy z organizacją społeczną Jordan River Foundation, która dba o stałe zatrudnienie kobiet w regionach, gdzie najbardziej tego potrzebują.

Opowieści z Delhi

W Indiach zwyczaje i tradycje mają bardzo duże znaczenie, a zdobyte umiejętności pozostają w rodzinach przez pokolenia. Z przekazywanej wiedzy i kultury skorzystała Akanksha Deo, projektując unikalne artykuły odzwierciedlające historię twórców i ich społeczności. Pełen ekspresji i kolorów dywan Lokalt oddaje naturalne ukształtowanie kraju pochodzenia projektantki, dzięki czemu zachwyca i pozwala wyruszyć w podróż bez konieczności opuszczania własnego mieszkania. Został on wykonany tradycyjną techniką tkacką, tak zwanego ręcznego tuftowania – podobnie jak wzory na poszewkach z tej samej serii.

Z myślą o minimalistach, Akanksha zaprojektowała także bardziej stonowany, biało-czarny dywan Lokalt. Wykonany został z wełny, która jest materiałem zrównoważonym, odnawialnym, trwałym i po prostu pięknym.

Tajskie wzornictwo i szacunek

W Tajlandii przyjmując i wręczając podarunki należy pamiętać, aby robić to obiema rękami. Zwyczaj ten stał się inspiracją dla prac zespołu Thinkk– duetu Ploypan Theerachai i Decha Archjananun. Połączyli oni tradycje z użytecznością, dodając do misek oraz wazonu Lokalt dwa uchwyty. Własnoręczne wykonanie ceramicznych dodatków zostało dodatkowo podkreślone przez pozostawione odciski palców rzemieślników zatrudnionych w przedsiębiorstwie społecznym Doi Tung DP. Detale te nie tylko dodają produktom unikalnego charakteru, ale pozwalają również poznać bliżej azjatycką kulturę.

Design z troską o ludzi

Przedmioty z kolekcji Lokalt są wyjątkowe nie tylko ze względu na swoje wzornictwo, ale również historię ludzi, którzy za nimi stoją. Poprzez współpracę IKEA z firmami, takimi jak Jordan River Foundation, zatrudnione zostały mieszkanki kraju i uchodźczynie, dzięki czemu mogły zapewnić sobie oraz swojej rodzinie utrzymanie.

- Jako duża firma, współpracując z przedsiębiorstwami społecznymi, możemy pomóc w tworzeniu nowych miejsc pracy tam, gdzie było to najbardziej potrzebne. Ponadto uczymy się bardzo dużo o rzemiośle i kulturze oraz o tym, jakie możliwości i ograniczenia musimy brać pod uwagę, kiedy za każdym szwem stoją ludzie – mówi Maria O’Brian, liderka kreatywna kolekcji IKEA Lokalt.