Reserved nawiązał współpracę z Bolesławcem. Powstaną ubrania i produkty do domu

Marka Reserved stawia na współpracę z rodzimymi markami produkcyjnymi. Po Zakładach Porcelany Stołowej "Lubiana" oraz Krośnieńskich Hutach Szkła "Krosno" przyszła pora na Zakłady Ceramiczne "Bolesławiec.

Marka Reserved rozwija współpracę z polskimi producentami, wprowadzając w linii home limitowaną kolekcję przygotowaną w kooperacji z Zakładami Ceramicznymi Bolesławiec.

Reserved chce w ten sposób wspierać rodzimych przedsiębiorców i upowszechniać krajowe rzemiosło również za granicą.

W ramach współpracy powstały unikatowe produkty wyposażenia wnętrz oraz odzież dla kobiet i dziewczynek.

Kolekcja jest dostępna online, a ubrania dodatkowo w wybranych salonach stacjonarnych marki w Polsce.

Nowa limitowana kolekcja przygotowana przez Reserved Home razem z Zakładami Ceramicznymi "Bolesławiec" to kolejna po Zakładach Porcelany Stołowej "Lubiana" oraz Krośnieńskich Hutach Szkła "Krosno" współpraca z polską marką. Wzbogacając asortyment wyposażenia wnętrz, spółka LPP wspiera tym samym rodzimych przedsiębiorców i rozwija swoje know-how. Wspólne projekty z renomowanymi polskimi producentami to także okazja

do upowszechniania krajowego rzemiosła i kultury - Reserved Home jest dostępny łącznie na blisko 30 rynkach online, co pozwala na szerokie dotarcie z ofertą w Polsce oraz za granicą.

Prace nad nową kolekcją rozpoczęły się na początku listopada ub. roku. W procesie uczestniczyły gdańskie i warszawskie zespoły projektowe oraz graficy Reserved, którzy na co dzień zajmują się przygotowaniem autorskich projektów marki. Tym razem stworzyli wzory, które opierają się na klasycznych motywach w nowoczesnej interpretacji, łącząc współczesną modę z tradycją.

– Projekt rozpoczęliśmy od wizyty w Zakładach Ceramicznych „Bolesławiec”, by poznać unikatowy sposób tworzenia ceramiki według oryginalnych technik - od precyzyjnego malowania pędzelkiem po stemple. Ceramika bolesławiecka wypalana jest metodą tradycyjną, a wszystkie produkty zdobione są ręcznie, dlatego każdy z nich jest wyjątkowy - tak samo, jak produkty będące efektem naszej współpracy. Cieszymy się, że możemy tworzyć w Polsce niezwykłe produkty wraz z najlepszymi markami, za którymi stoi wieloletnie doświadczenie – mówi Joanna Karbowy, product manager Reserved Home.

Wyroby ceramiczne, w tym zastawa stołowa oraz domowe tekstylia, takie jak zdobione poszewki dekoracyjne na poduszki oraz tkany koc żakardowy, mimo nowoczesnej i swobodnej odsłony pozostają wierne bolesławieckim wzorcom. Uzupełnieniem kolekcji jest linia odzieżowa dla kobiet i dziewczynek oparta na najbardziej rozpoznawalnych motywach z Bolesławca, takich jak pawie oko, bratki czy jaskółki. W asortymencie znalazły się także apaszki wyprodukowane

w słynnym przedsiębiorstwie Jedwab Polski Milanówek, projektującym wyroby z naturalnego jedwabiu o najwyższej jakości. Nad procesem realizacji kolekcji czuwał zespół technologiczny LPP, kontrolujący jakość i zminimalizowanie zużycia materiału.

– Podobnie jak w przypadku ceramiki, klasyczne i dobrze znane motywy bolesławieckie posłużyły nam do stworzenia nowych kompozycji graficznych w odcieniach nasyconego kobaltu, błękitu i złamanej bieli. Bardzo zależało nam na tym, aby połączyć tradycję z nowoczesnym spojrzeniem na modę. Kolekcja trafia na rynek w sezonie letnim, a więc ważna była dla nas forma i materiały gwarantujące pełną swobodę, naturalność i komfort. Współpraca z Bolesławcem to nasz hołd dla polskiego rzemiosła i ukłon w kierunku dziedzictwa, które inspiruje od pokoleń – komentuje Anna Sołtys, dyrektor biura produktowego Reserved w LPP.

Produkty tworzone są w standardzie premium oraz powstają na bazie naturalnych i bardziej zrównoważonych materiałów i surowców. Premiera nowej kolekcji ZC „Bolesławiec” x Reserved odbyła się 7 lipca w sklepie online. Dodatkowo odzież i akcesoria dostępne są w wybranych salonach Reserved w Warszawie (Złote Tarasy, Arkadia) oraz w Gdańsku (Forum).