Restauracja Brasserie Astoria. Wnętrze z charakterem w kinowym klimacie

Restauracja Brasserie Astoria znajduje się w eleganckiej dzielnicy Nybrogatan w Sztokholmie. Przygotowując projekt wnętrz, firma Joyn Studio, czerpała inspiracje z lat 20-tych, XX wieku, kiedy to działało tu kino Astoria. Stworzenie kinowej atmosfery było więc naturalnym punktem wyjścia.

REKLAMA

W jednej z najbardziej eleganckich dzielnic Sztokholmu znajduje się budynek Astoria House, wzniesiony w latach 70. XIX wieku. Obecnie został on pięknie odrestaurowany i przekształcony w restaurację, którą otwarto w marcu 2021 roku. Praca w zabytkowym budynku wiązała się z wyzwaniami i przestrzeganiem wielu ograniczeń. Zachowane zostały niektóre istniejące mury i oryginalne detale architektoniczne oraz wnętrzarskie.

Kilka przestrzeni

Rozłożona na dwóch piętrach restauracja o powierzchni 1500 m2 obejmuje kilka przestrzeni, które pozwoliły zespołowi zajmującemu się projektowaniem wnętrz na odkrywanie nastrojów i eksperymentowanie z doznaniami gości, przy jednoczesnym zachowaniu wspólnego tematu. Czerpiąc bezpośrednią inspirację z historii budynku stworzono projekt, który gra na kontrastach odwołując się do rustykalnej elegancji i zrelaksowanego, ale wesołego wnętrza.

Stonowane kolory

Brasserie Astoria, prowadzona przez Grupę Frantzén, z szefem kuchni Björnem Frantzénem na czele, to wytworna restauracja o międzynarodowym charakterze. Stare foyer kina służy w niej jako nowe wejście dla gości. Pierwszymi elementami, które rzucają się w oczy wchodzącym, są bogate kolory zastosowane również na suficie dzięki wykorzystaniu płyt Rockfon Mono Acoustic, drewniane kolumny, podłogi z mieszanki drewna i marmuru oraz wrażenie luksusu. Ważnym elementem jest tu oświetlenie, które uwydatnia zastosowane materiały i funkcje, kluczowe dla wystroju wnętrza, ale także tworzy funkcjonalną przestrzeń zarówno dla gości, jak i personelu. W wielu miejscach oprawy oświetlenia zostały pomalowane na ten sam kolor co sufit, co przyczynia się do silnego poczucia spójności całego wnętrza i tworzy doznanie spokoju oraz porządku. Ten prosty zabieg, dodaje wiele do ogólnego wrażenia tego unikalnego miejsca.

– Wybierając sufit podwieszany w kolorach zielonym i czerwonym, inspirowaliśmy się detalami znalezionymi w oryginalnych wnętrzach. Rozwiązanie to bardzo dobrze pasuje do nowej przestrzeni. Wnętrze baru nie jest oświetlone światłem dziennym, dlatego chcieliśmy nadać tej przestrzeni własny charakter, wyrażony przez grę świateł i cieni oraz kolorów sufitów podwieszanych. Zastosowane kolory i design uzupełnione kwitnącymi roślinami dają poczucie ciepła, które można znaleźć np. w oranżerii lub szklarni – Ida Wanler z Joyn Studio.

Dobra akustyka

Będąc w restauracji, zwracamy uwagę na coś więcej niż tylko wspaniałe jedzenie czy ekscytujący wystrój wnętrza. Restauracja powinna też umiejętnie tworzyć wyjątkowe chwile. Dlatego tak ważne jest, aby goście siedzący przy jednym stole mogli się dobrze słyszeć, bez konieczności podnoszenia głosu. Niestety powszechnym zjawiskiem jest sytuacja, w której hałas panujący wokół wymusza coraz głośniejsze mówienie. Problem ten szybko eskaluje i prowadzi do jeszcze większego poziomu hałasu, a zjawisko takie znane jest jako efekt Lombarda.