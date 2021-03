Restauracja z klimatem. Świetny projekt wnętrza w lofotowym stylu

Dwupoziomowa restauracja Stacja Smaku zaprojekowana została w stylu loftowym. We wnętrzu dominują betonowe szarości, czerń, zieleń oraz naturalne drewno, które ocieplają kolory turkusu. Swoje miejsce mają tu również pociągi.

REKLAMA

Na projekt restauracji Stacja Smaków architekt Joanna Nawrocka miała miesiąc. Inwestorom zależało bowiem na czasie. Chcieli jak najszybciej otworzyć lokal. Do współpracy zaprosiła więc Katarzynę Modler z Room Studio. Dzięki temu wszystkie praca przy projekcie udało się zrealizować w wyznaczonym terminie.

Wnętrze miało być nieszablonowe. Urządzone w stylu loftowym, industrialny, a jednak odbiegające od typowych przestrzeni restauracyjnych.

– Nie chcieliśmy stosować we wnętrzu metalowych konstrukcji. Zastąpiliśmy je więc parawanami oraz drewnianym listwami, które sami zaprojektowaliśmy. Stanowi to bardzo charakterystyczny, aczkolwiek nie nieoczywisty element – opowiada arch. Joanna Nawrocka. We wnętrzu dominują betonowe szarości, czerń, zieleń oraz naturalne drewno o jasnym wybarwieniu zastosowane nie tylko na listwach, ale także na meblach oraz lampach. Całość ocieplają kolory turkusu, które doskonale wpisują się w zastosowaną stylistkę.

W restauracji odnajdziemy również liczne motywy związane z pociągami. To nie przypadek! Właścicielom zależało bowiem na identyfikacji miejsca poprzez nazwę "Stacja" oraz lokalizację – ulica Wagonowa. – W sali głównej na ścianie pojawiła się więc wyjątkowa, stara fotografia pociągu w biało-czarnej kolorystyce. Sala mniejsza, na dole jest już całkowicie inspirowana wnętrzami pociągów. To wręcz wagon pociągu pasażerskiego, z siedziskami i stolikami. Lampy imitują przedziały i okna (wnęki), a na ścianie jest neon pociąg – mówi arch. Joanna Nawrocka.

W głównej restauracji znajdziemy równie fajny klimat i styl. Na środku wnętrza znajduje się słup, który została oklejony lustrami i obłożony drewnianymi listwami. Dzięki temu sam słup pozostaje nie widoczny, a konstrukcja jest formą wykorzystaną na wieszaki i roślinność. We wnętrzu wrażenie robi też częściowo czarny sufit oraz drewniana zabudowa, przy której ustawiono czarne hokery, a ściany między oknami ozdobiono trawą.

Projekt: Joanna Nawrocka, JN Studio oraz Katarzyna Modler, Room Studio.

Zdjęcia: Łukasz Bera