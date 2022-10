Restauracja z widokiem na Śnieżkę. Pełne pasji, smaku i niebanalne wnętrze

Szum i Rosa to restauracja z urzekającym widokiem na Śnieżkę, czyli najwyższy szczyt Karkonoszy. Oryginalna aranżacja wnętrz oraz niebanalna, pełna pasji i smaku kuchnia to próba stworzenia unikalnego, zapraszającego do odwiedzenia miejsca w Karpaczu.

REKLAMA

Szum i Rosa to restauracja położona w Karpaczu z widokiem na Śnieżkę.

Za projektem wnętrza stoi Dżem Studio.

Ideą architektek było stworzenie przytulnego wnętrza, które zachęca schodzących ze szlaków turystów do odpoczynku i spróbowania dań regionalnej kuchni.

Właściciele postanowili zadbać o autorską kuchnię, wyróżniającą się bogatą paletą sezonowych, opartych na wysokiej jakości produktów, która stanowiłyby godną propozycję dla zgłodniałych po górskich wędrówkach gości.

Urokliwe położenie restauracji nakazywało wręcz, by zadbać także o klimatyczne wnętrze, harmonijnie wpisujące się w górski krajobraz. W związku z tym jesienią 2019 roku do współpracy w urządzeniu wnętrz poproszone zostały projektantki Dżem Studio: Daria Wach i Ewa Mądry, specjalizujące się w aranżacji specyficznych, niebanalnych miejsc.

Przytulne wnętrze zachęca turystów do odpoczynku

Swoją koncepcję autorki oparły na połączeniu współczesności z historią, z zachowaniem dbałości o funkcjonalność, wygodę i pogodny nastrój gości. Wnętrze utrzymane w naturalnej kolorystyce, podzielone na dwa poziomy stwarza możliwość wyboru – zazwyczaj zapełnionej, sali z barem i piecem do pizzy, bądź pomieszczenia na piętrze, bardziej intymnego i zapewniającego widok z tarasu bezpośrednio na góry. Dominuje tu naturalne drewno i czerń, dopełniona dodatkami z naturalnej skóry, a całość urozmaicają bogato rozmieszczone rośliny.

Wnętrze restauracji utrzymane zostało w naturalnej kolorystyce, fot. Krzysztof Strażyński

Ideą architektek było stworzenie przytulnego wnętrza, które zachęca schodzących ze szlaków turystów do odpoczynku i spróbowania dań regionalnej kuchni w otoczeniu naturalnych materiałów, korespondujących ze sportowymi ubiorami gości.

Boazeria, czarny bar i ławko-donice

Naturalną inspirację projektu stanowiły archiwalne zdjęcia wnętrz schronisk. Zaprojektowane w fornirze boazerie nawiązują do stylizowanych ornamentami boazerii, stosowanych we wnętrzach w tym regionie.

Ciekawymi elementami są pionowe konstrukcje, zdobiące ściany parteru, piętra oraz klatki schodowej - wydzielające poszczególne strefy restauracji. Wchodząc głównym wejściem widzimy ścianę pokrytą czarnym, opalanym drewnem z neonowym logo restauracji. Stosunkowo duża klatka schodowa, dominująca przestrzeń wejściową, została ozdobiona dębowymi listwami oraz instalacją świetlną, sprawiając że w sytuacji dużego zapełnienia sal, klienci chętnie siadają w jej pobliżu na drinka.

W głównej sali znajduje się czarny bar, ozdobiony dębowymi, czarnymi półwałkami, domknięty od góry stalową, spawaną konstrukcją oraz drugi, biały bar mozaikowy, okalający piec do pizzy, fot. Krzysztof Strażyński

W głównej sali znajduje się czarny bar, ozdobiony dębowymi, czarnymi półwałkami, domknięty od góry stalową, spawaną konstrukcją oraz drugi, biały bar mozaikowy, okalający piec do pizzy. Rozjaśnione naturalnym światłem pomieszczenie ukazuje oryginalne ławko-donice, jak i ulubioną ozdobę parteru, instalację topograficzną mapy Karpacza i okolic.

Piętro ukazuje nam przestronną salę z widokiem na góry zarówno przez okno, jak i w jej wnętrzu. Środek pomieszczenia ozdabia instalacja górska, dopełniona listwami z klatki schodowej. Wieczorem, po podświetleniu grzbietów gór, zyskuje ona swoje nowe, intrygujące oblicze.

Dla gości spragnionych intymności, przygotowana została specjalna sala na uboczu, która wyróżnia się na tle całości szczególną elegancją. Sala ta, zwana „akwarium”, zaprojektowana została w szaro-czarnej kolorystyce. W jej centrum stoi potężny dębowy stół o pięknej szczotkowanej fakturze blatu, a elegancji dodają ciemne fotele, obite czarną naturalną skórą oraz ciężkie zasłony.

Oryginalna aranżacja wnętrz oraz niebanalna, pełna pasji i smaku kuchnia w Szum i Rosa to próba stworzenia unikalnego, zapraszającego do odwiedzenia miejsca w turystycznym Karpaczu.

.........

Projekt wnętrz: Dżem Studio

Lokalizacja: Karpacz

Restauracja: Szum i Rosa

Fotograf: Krzysztof Strażyński