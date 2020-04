Rodzime akcenty w Red Dot Award. Zobacz nagrodzone produkty z Polski

Osiem produktów z Polski zostało docenionych w tegorocznej edycji Red Dot Award. Wśród nich znalazły się panele akustyczne, kolekcja mebli łazienkowych, oddychająca doniczka, a nawet... spycharka. Zobaczcie je wszystkie!

Red Dot Awards powszechnie określane są Oscarami designu. To chyba najsławniejszy tego typy plebiscyt na świecie, w którym co roku niezależne międzynarodowe jury ocenia i testuje produkty z całego globu. W tym roku w zagłębiu Ruhry spotkało się ok. 40 ekspertów. Proces wyłaniania zwycięzców trwał kilka dni i opierał się zarówno na żywych dyskusjach w gronie jurorskim, jak i na intensywnym badaniu produktów. Członkowie jury nie tylko rozmawiali o zgłoszonych pozycjach, ale również sprawdzali je „na własnej skórze”: jeździli na rowerach, kierowali samochodami, korzystali z noży czy sokowirówek. Pracy mieli przy tym co nie miara, bo tegoroczna edycja Red Dot Award była rekordową pod względem zgłoszeń.

W tym roku firmy i designerzy zgłosili w sumie ponad 6500 do nagrody Red Dot Award: Product Design. W stosunku do roku ubiegłego jest to wzrost w ilości zgłoszeń o ok. 18%. Zgłoszenia pochodziły z aż 60 krajów całego świata. Zaledwie 76 produktów zostało nagrodzone najwyższym tytułem Red Dot: Best of the Best. 1644 produkty wyróżniono tytułem Red Dot. Wśród nagrodzonych znalazły się również produkty z Polski.

Siedem produktów uzyskało nagrodę Red Dot: linia stolików kawowych Milo marki take me Home, oddychająca doniczka Oxy firmy Opeko, kolekcja mebli łazienkowych Oval firmy Devo, lustro z obrotowym mechanizmem Scandi Duo marki GieraDesign, kolekcja opraw do okularów Ovvo firmy Liw Lewant, systemy przeciwsłoneczne Solarbreaker firmy Phoenix Enterprise, a także produkowana w Stalowej Woli spycharka TD-16N firmy Liugong Dressta Machinery.

W gronie polskich laureatów znalazł się również produkt wyróżniony najwyższą nagrodą Red Dot: Best of the Best. Tytuł ten powędrował do paneli akustycznych Silentum Family marki Acustio.