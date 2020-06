Rój 2.0. Niezwykła instalacja w lobby biurowca Nowy Targ we Wrocławiu

Lobby biurowca Nowy Targ we Wrocławiu intryguje i zachwyca instalacją artystyczną wykonaną przez Łukasza "Cekas" Bergera. Na tle betonowej ściany "unoszą" się stalowe pręty przywodzące na myśl stado lecących ptaków.

Lobby budynku to jego wizytówka, z czego doskonale zdają sobie sprawę inwestorzy, właściciele i projektanci, coraz częściej sięgając po niekonwencjonalne sposoby na jego wystrój. Pisaliśmy niedawno o ogromnej mozaice zdobiącej ściany Varso Tower, dziś zaglądamy do wnętrz biurowca Nowy Targ we Wrocławiu.

Zaprojektowany przez architektów z Maćków Pracownia Projektowa budynek wita już od progu niezwykłą instalacją artystyczną. Lobby biurowca z portfolio Skanska zdobi dzieło sztuki wykonane przez Łukasza "Cekas" Bergera, Rój 2.0., stworzone ze stalowych prętów na tle betonowej ściany.