Rola biur ewoluuje. Przed COVID ważne było budowanie społeczności, a dziś?

Wyzwania związane z pandemią koronawirusa zrewolucjonizowały tradycyjny model pracy. - W efekcie rola biura ewoluuje - przed COVID ważne było budowanie społeczności. Dziś bardziej istotne są wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, możliwość pracy zdalnej oraz równowaga między życiem zawodowym i prywatnym - mówi Hubert Abt, założyciel i dyrektor generalny firmy New Work.

Pandemia koronawirusa sprawiła, że w wielu firmach zmieniło się podejście do pracy. Przeszkodą w powrocie do biur stały się wymagania dotyczące bezpieczeństwa w biurze związane z koniecznością zapewnienia odpowiedniej przestrzeni pozwalającej zachować dystans społeczny.

Tę tendencję doskonale obrazuje sierpniowe badanie BBC. Zapytano 50 przedstawicieli brytyjskich dużych firm o powrót pracowników do biura na stałe. Aż 24 przedsiębiorstwa nie planują na razie powrotu, jednak 20 udostępniło swoje przestrzenie dla osób, które nie mogą lub nie chcą pracować z domu. Wiele firm stwierdziło, że nie jest w stanie pomieścić tak dużej liczby pracowników w biurze, zachowując jednocześnie wymagany dystans społeczny, aby zapewnić im bezpieczeństwo.

Z raportu CBRE „CEE Occupier Survey”, który także został opublikowany w sierpniu, wynika natomiast, że 75 proc. najemców w Europie Środkowo-Wschodniej zwiększyło udział pracy zdalnej, a 45 proc. pracodawców planuje zmniejszenie zagęszczenia osób w biurze.

W tej niecodziennej sytuacji doskonale sprawdzają się elastyczne przestrzenie biurowe. Wbrew powszechnym przekonaniom nie są one przeznaczone wyłącznie dla freelancerów, start-upów i małych firm. Dlaczego tego typu powierzchnie są teraz tak bardzo popularne?

Lokalizacja firmy

Osoby pracujące zdalnie lub w systemie rotacyjnym, nie chcą dojeżdżać do centrali firmy tylko po to, aby odbyć jedno spotkanie. Ułatwieniem byłaby możliwość pracy w biurze sąsiadującym z miejscem zamieszkania, w którym zapewnione są nie tylko standardy IT, ale również wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa.

W obliczu zbliżającej się recesji na horyzoncie i niepewnej sytuacji rynkowej, wiele firm poszukuje sposobów obniżenia kosztów poprzez zmniejszenie powierzchni biurowej i zwiększenie roli pracy zdalnej / rotacyjnej. W przypadku zmniejszenia powierzchni biurowej w centrali firmy, może pojawić się również potrzeba udostępnienia pracownikom biura w innej lokalizacji, nie wymagającej długiego dojazdu, a jednocześnie zapewniającej niezbędny komfort pracy.

W efekcie operator elastycznych biur coraz częściej oferuje jednemu klientowi dostęp do wielu lokalizacji zamiast tradycyjnego podejścia budowania jednej siedziby firmy. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, powstają takie usługi, jak dostęp do wielu lokalizacji jednocześnie, co znacząco obniża koszty wynajmu - podkreśla Hubert Abt, założyciel i CEO New Work.

Dystans społeczny i wymogi bezpieczeństwa

Organizacja przestrzeni biurowej jest dla firm ogromnym wyzwaniem. Po raz pierwszy w historii wzrośnie średnia powierzchnia przypadająca na stanowisko pracy. W ciągu ostatnich 20 lat było zupełnie inaczej. Redukcja kosztów spowodowała zmniejszenie średniej powierzchni stanowiska pracy z 20 do 7 m kw. Teraz ten trend odwróci się, a wartość wzrośnie do 10 m kw, gdy firmy wdrożą wymogi zasady „6 Feet Office” zaproponowanej przez Cushman & Wakefield, której głównym założeniem jest utrzymanie bezpiecznego dystansu 2 metrów, czyli około 6 stóp pomiędzy poszczególnymi osobami.