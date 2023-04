Rossman zafundował coworking Politechnice Łódzkiej

Na terenie Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej powstała strefa coworkingowa dla studentów. Przestrzeń o powierzchni 50 mkw. powstała we współpracy z firmą Rossman.

Współpraca Rossmanna z łódzkimi uczelniami wyższymi trwa od 2019 roku. Obejmuje wspólne projekty badawcze, płatne staże i stypendia, a oprócz tego sfinansowanie stref coworkingowych.

Pierwsza działa w bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego już od stycznia 2021 roku.

Tę, stworzoną z myślą o Politechnice Łódzkiej, otwarto 4 kwietnia.

W Strefie Rosswoju, która powstała na terenie Politechniki Łódzkiej, za pomocą mebli i wyposażenia udało się wydzielić kilka odrębnych miejsc, każde o innym przeznaczeniu. Jest stół na stelażu wykonany z żebrowanych prętów zbrojeniowych z blatem ze szkła hartowanego – idealny do pracy przy laptopie. Fotele przy kawowych stolikach dają okazję do rozmów tylko we dwoje albo po prostu do chwili relaksu. Po środku sali znajdują się natomiast większe okrągłe stoły dla kilku osób – w sam raz by zagrać w planszówkę czy omówić wspólny projekt. Jedną ze ścian sali pokryto farbą tablicową więc studenci mogą pisać po niej kredą.

Jest także ekran, rzutnik oraz dodatkowe krzesła ukryte w siedziskach pod ścianą na sytuacje, gdy w sali będą się odbywały zajęcia, warsztaty czy inne wydarzenia. Dwa zdalnie sterowane monitory będą też pełnić rolę kanału komunikacji Rossmanna ze studentami. Już teraz wyświetlają się na nich oferty pracy, płatnych staży czy informacje o przedsięwzięciach organizowanych przez firmę dla studentów.