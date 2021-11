Royal Tulip Warsaw Apartments, czyli podróż po warszawskich dzielnicach oczami pracowni Tremend

Kojarzona z wysokościowcami i hotelami ulica Grzybowska w Warszawie stała się idealnym miejscem dla Royal Tulip Warsaw Apartments. Zajrzeliśmy do wnętrz obiektu projektu pracowni Tremend.

Bogata historia miejsca, jak i samej Warszawy, stała się inspiracją dla architektów Tremend odpowiedzialnych za aranżację wnętrz Royal Tulip Warsaw Apartments.

odpowiedzialnych za aranżację wnętrz Royal Tulip Warsaw Apartments. Stworzyli oni unikatową koncepcję, której motywem przewodnim jest stolica wraz z jej dzielnicami, taki „Warsaw puzzle”.

Projektanci zaproponowali, iż parter obiektu będzie stanowił swoistą mapę Warszawy. Zainspirowani wielkim planem dzielnicowym stolicy z lat dwudziestych zeszłego wieku, nawiązali do jego kształtu i rozmieszczenia dzielnic. W częściach wspólnych zatem można odnaleźć analogie do takich części miasta jak Wola, Śródmieście czy Żoliborz. Stąd też w strefie wejściowej znajdujemy się na granicy dwóch dzielnic Śródmieścia oraz Woli, tak jak ulica Grzybowska, będąca częścią wspólną dla nich obu.

Grab&Go - twoja Wola

Na lewo od wejścia głównego, gości wita kawiarnia nazwana z przymrużeniem oka - „swaWola”. Pomysł na kawiarnię w tym miejscu przywołała istniejąca tu niegdyś palarnia kawy „Pluton”, która znajdowała się przy ulicy Grzybowskiej i była pierwszą palarnią kawy w Polsce. Poza samą funkcją, stara kawiarnia Pluton również zainspirowała projektantów swoim wnętrzem - stąd na posadzce można zobaczyć czarno-białą mozaikę, niczym tą z dawnych lat. Uważny wzrok również wychwyci na podłodze złote listwy dzielące różne rodzaje posadzki, układające się w charakterystyczny kształt, niczym tory. Jest to odniesienie do dawnej stacji tramwajowej Wola, która znajdowała się nieopodal. Stare zdjęcia zajezdni i dawnych tramwajów o owalnych kształtach i bordowym kolorze, były inspiracją do stworzenia lady kawiarnianej w kształcie i kolorze przypominającym ówczesne pojazdy szynowe.

Ponadto całość kawiarni wystrojem wnętrz nawiązuje do dawnego industrialnego charakteru dzielnicy.

Przypatrując się, możemy odkrywać kolejne charakterystyczne miejsca, jak na przykład ceglana ściana, przypominająca wolskie gazownie, kolorowe tablice nawiązujące do szkiełek fotograficznych – salonu Foton czy złote i miedziane elementy, które są ukłonem w stronę mieszczącej się tu fabryki sztućców Hefra.

Recepcja i lounge – Śródmieście

Recepcja obiektu nawiązuje do Śródmieścia. Już na „dzień dobry” zapoznaje gości z mapą dzielnicową Warszawy lat dwudziestych, „wyrzeźbioną” na ścianie wejściowej. Owalny kształt stanowisk recepcji nawiązuje do Rotundy i zamysłu architektonicznego jej powstania - jako jedynego obiektu okrągłego w prostopadłościennej strukturze miasta. Jej pozginany, niczym harmonijka, dach stał się inspiracją do oryginalnej dekoracji ściennej za ladami recepcyjnymi. Biało-czarna posadzka wykonana została z mozaiki, tzw. warszawskich gorsecików, tak kiedyś popularnych. Wielbiciele Warszawy dopatrzą się również inspiracji neonami Wars i Sawa, stolarką ulicy Smulikowskiego, czy secesyjną, balkonową balustradą kamienicy przy ul. Piękna 44. Układ drewnianej posadzki nawiązuje do heksagonów w Pałacu Myśliwieckich, natomiast kolorystyka recepcji i lounge jest odbiciem barw mozaiki Grześkiewiczów - „W orbicie Słońca”. W strefie Web corner odnajdziemy zaś nawiązania do mozaik i obrazów Wojciecha Fangora. Nawet stolik Bolia Vitra nawiązuje do kształtu Rotundy.

Bar/live cooking – Wisła i Powiśle