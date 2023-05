Rozmowa ludzi i maszyn tematem przewodnim Biennale Sztuki Mediów WRO 2023

Wystawy Biennale WRO będzie można oglądać aż w kilkunastu przestrzeniach wystawienniczych we Wrocławiu. – Wiodącym nurtem tegorocznej edycji jest rozmowa prowadzona przez ludzi i maszyny, a właściwie – świat współdzielony z robotami, maszynami i botami, które w niesamowitym tempie uczą się nas, ale i narzucają nam nowe zachowania – mówi Piotr Krajewski, dyrektor artystyczny Biennale WRO. Pojawiają się w pracach jako alter ego, równe nam osoby, które mierzą się z ważnymi kwestiami społecznymi, takimi jak feminizm, transgresja czy płeć. Przykładowo, w wideo-instalacji Retraining Laziness ludzki pracownik i wadliwie działający robot dyskutują o związku między złymi warunkami pracy, samowyzyskiem i czasem. Instalacja Kazokutchi wykorzystująca tokeny NFT i blokchain przedstawia życie robotycznych urządzeń cyfrowych kopiujących ludzkie wzorce powstawania rodziny, tworzenia się drzew genealogicznych. Audiobot w instalacji #SOPHYGRAY humorystycznie odpowiada na pytania widzów, komentując zniekształcony obraz kobiet w popularnych technologiach. Przy pomocy instalacji The Pure Voice można poszukać nowego ja, uwalniając swój głos od normatywnej przynależności płciowej. Zmiana, adaptacja, dostrojenie do nowych społecznych, fizycznych czy klimatycznych warunków życia wśród innych bytów to również temat uwypuklany w sztuce i obecny w programie Biennale, m.in. w pracy Plug-in Habitat. Natomiast w Studio BWA Wrocław zobaczymy Mikoryzę – wystawę 9. edycji Konkursu Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów. Tytułowa mikoryza to strzępki grzybni, które żyją w symbiozie z korzeniami roślin i zwiększają ich odporność na choroby. – Na podobnej zasadzie oddziałują na siebie artyści i artystki, wprowadzając do swoich prac grzybiczy komponent – mówi Cezary Wicher, kurator wystawy. Metawersum dostępne bez opłat Podczas Dni Otwarcia (10-14 maja) wernisażom międzynarodowych wystaw Biennale będą towarzyszyć performansy, pokazy i koncerty, z których ostatni, w przestrzeni Centrum Sztuki WRO, zagra wrocławski kolektyw Żółć. Organizatorzy zaplanowali wydarzenia zarówno dla najmłodszych widzów (Junior WRO), jak i widzów starszych oraz osób z niepełnosprawnościami. W programie znalazły się wędrówki po wystawach – m.in. z Edwinem Bendykiem oraz Agnieszką Wolny-Hamkało, wycieczki w światy wirtualne, ale i wyprawy rowerowe, spacery z psami i wózkami. W programie m.in. oprowadzanie po miejscu gromadzącym wiele prac Biennale, od 66P Subiektywnej Instytucji Kultury, przez Galerię Geppart ASP Wrocław, po Centrum Sztuk Performatywnych – wspólnie tworzących nowy wrocławski koncept architektoniczno-artystyczny: PIEKARNIA Żywa Kultura, fot. mat. pras.