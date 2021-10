Różowa odsłona kultowego stołka Oskara Zięty

Zieta Studio dołączyło w tym roku do kampanii zwiększania świadomości kobiet w obszarze profilaktyki i badań kontrolnych. Z marką Axalta stworzyli różową wersję stołka Plopp. Dochód ze sprzedaży limitowanej edycji trafi do Centrum Profilaktyki Nowotworów w Warszawie.

Zieta Studio przedstawiło różową edycję stołków PLOPP powstałych w ramach współpracy z Fundacją TVN na miesiąc walki z rakiem piersi.

PLOPPy Standard w wyjątkowej wersji w kolorze różu magenta, opracowanej we współpracy z marką Axalta, będą dostępne w limitowanej liczbie 20 szt. do licytacji na charytatywnej aukcji DESA Unicum, od 13 października 2021 roku.

Dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na rzecz Centrum Profilaktyki Nowotworów w Warszawie.

PLOPP, czyli „polski ludowy obiekt pompowany powietrzem” to materialny dowód na to, że w wysoce zaawansowanej inżynieryjnie formie można zawrzeć kreatywny i artystyczny aspekt projektowania. Jego organiczna forma zainspirowała Zieta Studio do eksperymentu z kolorami, które nawiązują do Różowej Wstążki - międzynarodowego symbolu walki z nowotworem piersi - oraz do serca z logo Fundacji TVN.

Październik już od wielu lat uznawany jest na całym świecie za miesiąc świadomości raka piersi. W tym roku Zieta Studio pragnie dołączyć do kampanii zwiększania świadomości kobiet w obszarze profilaktyki i badań kontrolnych. Wciąż głównym powodem wysokiej umieralności kobiet na raka jest zbyt późne wykrycie choroby, wtedy gdy jest ona już w zaawansowanym stadium. Tym bardziej w okresie pandemii wykrywalność raka piersi uległa spadkowi. Jak podaje Polska Liga Walki z Rakiem, po wybuchu pandemii COVID-19, w obawie przed kontaktem ze służbą zdrowia i równoczesnym lękiem przed zarażeniem koronawirusem wiele osób, mimo niepokojących objawów, zrezygnowało z wizyty u lekarza. Tymczasem, od marca do września 2020 roku z powodu nowotworów zmarło niemal 50 tys. osób.

PLOPP Standard to jednocześnie pierwszy funkcjonalny obiekt codziennego użytku wyprodukowany w technologii FiDU (z niem. Freie-Innen-Druck-Umformung). Został wprowadzony na rynek w 2010 roku, kiedy miał już na koncie takie prestiżowe nagrody jak Red Dot Design Award 2008, German Design Council Award 2008 czy Forum AID Award 2009.

Seria stołków pozostaje do dzisiaj ikoną i bestsellerem marki Zieta. To mebel-rzeźba, produkt-manifest technologii FiDU, przedmiot prosty, mebel i zarazem mała domowa rzeźba. W wyjątkowej różowej wersji zyskał on niezwykle kobiecy, cielesny charakter. Chcemy, aby stał się on jednym z symboli siły do pokonywania choroby.