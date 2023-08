Ørsted powiększa swoją siedzibę w Varso Place. To jedno z najbardziej zielonych biur w Polsce

Firma Ørsted, światowy lider w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej, zdecydowała się przedłużyć najem w warszawskim kompleksie Varso Place i powiększyć swoje biuro o kolejne 2 355 mkw. Przypominamy, jak wyglądają wnętrza biura projektu pracowni workplace.

Firma Ørsted przedłużyła najem w warszawskim kompleksie Varso Place i powiększyła swoją siedzibę o 2 355 mkw.

Polska siedziba jednej z najbardziej zrównoważonych firm energetycznych na świecie będzie teraz zajmować łącznie 7 160 mkw. powierzchni.

Ørsted jest jednym z największych graczy na globalnym rynku energetyki odnawialnej i jednocześnie przykładem firmy podejmującej szeroko zakrojone działania na rzecz ochrony klimatu. W 2021 roku po raz trzeci organizacja otrzymała tytuł najbardziej zrównoważonej firmy energetycznej na świecie To zobowiązuje do śmiałych kroków w ramach promowania odpowiedzialności środowiskowej biznesu. Jedną z takich inicjatyw jest inwestycja w nową powierzchnię biurową.

Warszawskie biuro odzwierciedla wizję Ørsted, czyli dążenie do budowy świata zasilanego wyłącznie odnawialnymi źródłami energii. Oparta na idei „less waste” przestrzeń pracy redukuje negatywny wpływ na środowisko dzięki zastosowaniu materiałów biodegradowalnych lub pochodzących z recyklingu. Biuro zostało zaprojektowane zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. To przyjazne środowisko pracy łączy również funkcjonalność i troskę o dobre samopoczucie pracowników. Naturalna roślinność jest wszechobecna – w projekcie użyto 1752 pojedynczych roślin, co w przeliczeniu daje prawie 3 rośliny na jednego pracownika.

workplace za architektonicznym sterem

Głównym celem przy projekcie biura było stworzenie przestrzeni do pracy, które podkreśla ducha innowacyjności, optymizmu i miłości do natury. Wizja wspólnego budowania świata opartego o odnawialne źródła energii zainspirowała architektów Workplace do wdrożenia rozwiązań promujących i wspierających te wartości w projekcie.

- W trakcie wspólnych warsztatów z zarządem wyszczególniliśmy cztery strategiczne założenia projektu: zmniejszenie negatywnego wpływu środowiskowego, zapewnienie najwyższej jakości ergonomicznych stanowisk pracy, a także komfortu akustycznego i zaprojektowanie wielu przestrzeni do różnych aktywności, w tym otwartej strefy spotkań całej firmy, wsparcie dobrego stanu zdrowia fizycznego i równowagi emocjonalnej pracowników oraz możliwość przearanżowania przestrzeni w celu łatwej zmiany charakteru pracy z indywidualnej na zespołową - mówią architekci.

Punktem wyjścia była idea less waste, a także powiązany z nią ściśle cyrkularny proces projektowy. Miał on za zadanie zredukować użycie nowych elementów i ograniczyć odpady, zarówno w trakcie montażu, jak i po zakończeniu okresu najmu. Nie chodziło przy tym wyłącznie o wykorzystanie ekologicznych materiałów, ale także o próbę włączenia dotychczas używanych sprzętów w nową przestrzeń biurową.

Punktem wyjścia była idea less waste, a także powiązany z nią ściśle cyrkularny proces projektowy, fot. mat. pras.

Najważniejsze działania projektowe nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Ich dostrzeżenie wymaga rozłożenia procesu na czynniki pierwsze.

- Na pierwszym etapie przeprowadziliśmy szczegółową inwentaryzację elementów budowlanych, by ocenić, które elementy z poprzedniego biura i magazynów producentów można ponownie wykorzystać przy aranżowaniu nowego miejsca. Następnie, zespół składający się z naszych projektantek, przedstawicieli firmy Orsted, dostawców mebli i dewelopera, wspólnie pracował nad rozwiązaniami redukującymi negatywny środowiskowy wpływ projektu - mówią architekci.

Less is more

Kolejnym krokiem był etap projektowania układu przestrzennego nowego biura i koncepcji designu. Celem, który udało się osiągnąć, było ograniczenie zbędnych elementów dekoracyjnych i zmniejszenie ilości całkowicie nowych materiałów.

- Braliśmy przy tym pod uwagę to, co stanie się z elementami zaaranżowanej przestrzeni w momencie rozbiórki. Dlatego znaczna liczba elementów aranżacji nie została przytwierdzona na stałe lub wymaga małej ilości pracy przy demontażu. Mowa tu o meblach ruchomych, roślinach, elementach akustycznych, sufitach podwieszanych itp. Te sprzęty łatwo odzyskać i wykorzystać ponownie po zakończeniu okresu najmu - dodają twórcy.

Wszystkie stanowiska pracy – biurka i krzesła – zostały odzyskane z poprzedniego biura i odnowione. Wymiary zastosowanych przeszkleń zapewniają wykorzystanie pełnych tafli szklenia, bez zbędnych odpadów. Układ sufitów zaprojektowano z pełnych płyt, aby zminimalizować ich docinki. Ilość zastosowanych dekorów płyt meblowych w zabudowach zakłada wykorzystanie pełnych paczek dostarczanych przez producenta. Meble w strefach wspólnych pochodzą od lokalnych, polskich producentów. Zdecydowaną większość podłóg, sufitów i miękkich siedzisk zakupiono u dostawców prowadzących produkcję w sposób zrównoważony, poświadczony certyfikatami i zweryfikowanymi pod ich śladu węglowego.

We wnętrzach forma podąża nie tylko za troską o środowisko, ale przede wszystkim za funkcją. Przestrzeń to ponad pięćdziesiąt pomieszczeń różnego typu, odpowiadających na wiele potrzeb. Dlatego w biurze znajdziemy nie tylko sale do spotkań, do wirtualnej współpracy, do dzielenia się wiedzą czy do pracy w skupieniu, ale także do codziennych statusów i relaksu. W biurze jest również przestronna strefa networkingowa z rozkładanymi ścianami mobilnymi. Zachęca to pracowników do zabawy przestrzenią i sprzyja nawiązywaniu kontaktów.

We wnętrzach forma podąża nie tylko za troską o środowisko, ale przede wszystkim za funkcją. Przestrzeń to ponad pięćdziesiąt pomieszczeń różnego typu, odpowiadających na wiele potrzeb, fot. mat. pras.

Zwinne strefy pracy są neutralne kolorystycznie, a ich mobilne wyposażenie i buforowe przestrzenie robocze wspierają zwinną charakterystykę aktywności (tzw. agile workplace). Znajdujące się obok strefy chillout wraz ze sprzętem do aktywności fizycznej dają możliwość odpoczynku. Dzięki obniżeniu blatów kuchennych i szerokim przejściom przestrzeń jest inkluzywna, czyli nie stwarza barier i jest bezpieczna.

Przestrzeń spełnia założenia human-centered design i dba o podstawowe składniki dobrego samopoczucia pracowników: komfort fizyczny i psychiczny. Transparentny układ funkcjonalny z odpowiednio rozmieszczonymi przeszkleniami ścian maksymalizuje dostęp światła słonecznego w strefach pracy i wypoczynku. Naturalna roślinność jest wszechobecna – w projekcie użyto 1752 pojedynczych roślin, co w przeliczeniu daje prawie 4 rośliny na jednego pracownika.