Rusza świąteczna kampania IKEA

W tym roku IKEA zachęca swoich klientów do nieskupiania się na samych rzeczach, lecz na tym, ile radości i dobra mogą one przynieść. Co jest możliwe, dzięki kreatywnym pomysłom na ich wykorzystanie oraz bardziej świadomym wyborom zakupowym.

REKLAMA

Już wkrótce zasiądziemy do uroczystej wigilijnej kolacji. Obfitość pod choinką i na stole jest dla wielu wyrazem uczuć. Tym bardziej ważne jest, żeby nic się nie zmarnowało. Święta to okazja, by dzielić się nie tylko prezentami, ale dobrem i wartościami płynącymi z naszej troski o bliskich oraz jakość ich życia.

IKEA zwraca uwagę, że czułość przejawiać możemy również, dbając o środowisko. Wcześniejsze planowanie i organizacja świątecznych zakupów czy dobre pomysły na przechowywanie żywności, pozwolą nam ją zaoszczędzić w okresie świątecznym. Tu pomocne są różne pojemniki i torebki na żywność, nadające się także do zamrażarki. Z badań Boston Consulting Group przeprowadzonych w krajach UE wynika, że Polacy są w czołówce europejskich marnotrawców: przeciętny Polak co roku wyrzuca nawet 247 kg jedzenia – przy europejskiej średniej na poziomie 173 kg na osobę.

IKEA od dawna podejmuje różnorodne działania w dążeniu do realizacji długoterminowego celu strategicznego, jakim jest przekształcenie firmy w biznes w pełni cyrkularny do 2030 roku. Jednym z nich jest zredukowanie odpadów w restauracjach IKEA. Program Food Waste Watcher to globalna inicjatywa Grupy IKEA mająca na celu redukcję odpadów żywnościowych na etapie przygotowania posiłków dla klientów. Specjalny system rejestrowania i analizowania przyczyn oraz skutków marnowania żywności działa dzięki wykorzystaniu techniki – wagi, tabletu, inteligentnych kamer. Odpadki trafiają do specjalnego pojemnika, który je waży, dokładnie monitorowany jest ich rodzaj i powód wyrzucenia, np. nadprodukcja. Następnie generowany jest raport wskazujący najczęstsze przyczyny marnowania żywności oraz koszt i wagę wyrzuconego jedzenia. Dzięki temu można zapobiec wytwarzaniu dużej ilości odpadów, na przykład poprzez zoptymalizowanie produkcji. W Polsce po wprowadzeniu programu ograniczyliśmy ilość odpadów o 50%. Co więcej, wszystkie odpady żywnościowe pochodzące ze sklepów IKEA w Polsce od wielu lat są oddzielnie sortowane i przekazywane wyspecjalizowanym firmom. Resztki żywności są przerabiane na biogaz, a oleje posmażalnicze na biodiesel.

W domowym życiu również możemy dokonywać małych zmian, które dla planety będą miały duże znaczenie – wystarczy dobrze opracowany plan działania. Oprócz niemarnowania żywności warto zwrócić uwagę na inne aspekty, które pozwolą nam żyć bardziej w duchu less waste. Przykładem jest powtórne wykorzystanie czy ograniczanie papieru do pakowania prezentów. Opakowanie samo w sobie może się stać podarunkiem, poprzez użycie eleganckiego pudełka, które posłuży później za pojemnik do przechowywania. Ponadto, można wykorzystać rzeczy, które mamy w domu, np. serwetki, gazety, kolorowe ściereczki – wystarczy odrobina kreatywności. A co zrobić, jeśli otrzymamy upominek w papierze? Podziękujmy i doceńmy osobę, która nam go wręcza, a potem pomyślmy, co jeszcze można z nim zrobić. Zamieńmy go w dekoracje origami lub kolorowe zakładki do książek, czy wykorzystajmy do komponowania wyklejanek, wydzieranek, kolaży itp. W IKEA też dbamy o drugie życie produktów. Dzięki nowo wprowadzonej usłudze Oddaj i zyskaj można dać nowy dom używanym meblom IKEA.