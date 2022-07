Rusza wystawa dzieł Jacka Yerki

5 lipca w Galerii Agry zostanie otwarta wystawa monograficzna Jacka Yerki. To pierwsza tak duża ekspozycja dzieł artysty.

Jacek Yerka to dziś jeden z najbardziej cenionych przez kolekcjonerów twórców. Rekordy, jakie biją na aukcjach jego płótna, sytuują go w wąskim gronie najdroższych polskich malarzy spośród artystów żyjących. Dzieła Yerki, wymagające od autora ogromnego nakładu pracy, od wielu już lat trafiały prosto z pracowni artysty do prywatnych kolekcji lub na aukcje. Jedyną możliwością, aby obejrzeć choć niektóre z nich, są wystawy przedaukcyjne.

Tymczasem kręgi zainteresowanych twórczością artysty kolekcjonerów, a także rzesze sympatyków Yerki od wielu lat systematycznie rosły i w ostatnim czasie mocno się powiększyły. Stąd też powstała idea wystawy. Nie była ona prosta w realizacji. Właścicielom nie było łatwo, choć na krótki okres, rozstać się ze swoimi obrazami.

W przestrzeniach warszawskiej Agry zaprezentowanych zostanie kilkadziesiąt płócien Yerki, powstałych w latach 1980-2022. Wstęp do galerii jest jak zawsze wolny.