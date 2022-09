Rusza wystawa przedwojennych prac Braci Łopieńskich w Warszawie

W tym roku mija 160. rocznica założenia brązowniczej firmy Braci Łopieńskich. Z tej okazji przy ul. Nowy Świat 18/20 zostanie otwarta wystawa poświęcona tej sławnej, warszawskiej wytwórni specjalizującej się w produkcji wyrobów z brązu, srebra i metali szlachetnych. Formy i modele gipsowe pochodzące z przedwojennej pracowni przy ul. Hożej zostały odnalezione w grudniu zeszłego roku.

REKLAMA

W Warszawie rusza wystawa prezentująca dzieła Braci Łopieńskich.

Wystawę przygotowało Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Ekspozycja składa się z dwóch części – plenerowej na dziedzińcu, na której przedstawiono historię wytwórni oraz ekspozycji w oficynie pałacu Branickich, składającej się z wybranych odlewów brązowych oraz odnalezionych modeli gipsowych, prezentowanych szerokiej publiczności po raz pierwszy.

Wystawa będzie czynna do 19 listopada 2022 r., od poniedziałku do soboty w godz. 10.00-16.00. Wstęp jest wolny.

Wytwórnia produkowała wszystko co potrzebne do wyposażenia domu, jak również dekoracyjne elementy dla kościołów, teatrów, pałaców (...). Po odzyskaniu niepodległości wśród artystów współpracujących z Braćmi Łopieńskimi nie zabrakło najgłośniejszych nazwisk – napisał w katalogu wystawy Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

W nawiązaniu do gipsów, jakie będzie można obejrzeć na wystawie, Michał Krasucki, stołeczny konserwator zabytków pisze we wstępie do katalogu:

Zwraca uwagę kilka wyjątkowo cennych eksponatów, w tym m.in. rzeźba Bokser autorstwa Stefana Chmielarskiego, medalion okolicznościowy dla Władysława Reymonta, plakiety autorstwa Stefana Pillatiego, modele autorstwa Antoniego Madeyskiego czy modele do lamp i kandelabrów Konstantego Laszczki. Prawdziwym unikatem jest też maska pośmiertna pierwszego prezydenta II RP Gabriela Narutowicza. Jej ekspozycja jest nieprzypadkowa – w tym roku mija bowiem równo 100 lat od jego tragicznej śmierci.