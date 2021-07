Ruszają testy apartamentów na wynajem dezaktywujących koronawirusa

Operator wynajmu krótkoterminowego Renters.pl rozpoczyna testy certyfikowanych urządzeń do oczyszczania powietrza w swoich obiektach. Mają one filtrować i dezynfekować powietrze oraz sprawiać, by luksusowe apartamenty były wolne od wirusów, bakterii oraz wirusa Covid-19. Działanie oczyszczacza potwierdzono klinicznie. Nowa technologia ma przyciągać gości oraz wzmacniać pozytywne wrażenia z ich pobytu.

REKLAMA

Goście apartamentów wynajmowanych na popularnych portalach rezerwacyjnych jak Booking czy Airbnb coraz częściej zwracają uwagę na technologię obecną w obiektach wakacyjnych. Potwierdzają to wyniki badań dot. wykorzystania i postrzegania nowoczesnych urządzeń elektronicznych w cztero- i pięciogwiazdkowych hotelach przeprowadzonych na zlecenie Samsung Polska w 2019 r. Branża turystyczna musi sięgać po nowinki technologiczne, aby zagwarantować najwyższy poziom usług i przyciągnąć młodsze pokolenia klientów wychowane na nowych technologiach. Obecność technologii i jakość sprzętu mają istotny wpływ na zadowolenie z pobytu. Hotele oceniane jako bardziej zaawansowane technologicznie cieszyły się wyższym odsetkiem zadowolonych gości.

Oczyszczacz powietrza to także jedno z oczekiwań wyrażanych przez gości. 39% osób zauważa jego obecność, a aż 79% chciałoby z niego skorzystać, gdyby był dostępny. Wynika to w dużej mierze z rosnącej świadomości Polaków odnośnie jakości powietrza w polskich miastach i coraz bardziej popularnego trendu związanego ze zdrowym trybem życia.

“Przez 2 miesiące w szczycie sezonu turystycznego będziemy sprawdzać, czy obecność oczyszczacza Aura Air będzie przekładać się na wzrost zadowolenia naszych gości w kolekcji starannie wyselekcjonowanych luksusowych apartamentów Renters Prestige w Krakowie. Goście apartamentów wynajmowanych krótkoterminowo, podobnie jak goście hoteli, doceniają obecność nowych technologii. W czasie pandemii wdrożyliśmy nowoczesną formę bezdotykowej i interaktywnej komunikacji z gośćmi przez social media. Dzisiaj wiemy, że był to strzał w dziesiątkę, stąd technologia i automatyzacja pewnych procesów to dobry kierunek – mówi Sebastian Hejnowski, współzałożyciel Renters.pl.

Aura Air to platforma do monitorowania jakości powietrza, wykorzystująca cztery odrębne sposoby filtracji i oczyszczania. Dzięki temu osiąga potwierdzoną badaniami klinicznymi ponad 99-procentową efektywność w neutralizacji bakterii i wirusów, w tym SARS-CoV-2.

“Jakość powietrza to jeden z czynników, na które coraz częściej nasi goście zwracają uwagę. Mają na myśli nie tylko czystość powietrza zewnętrznego, lecz także jakość powietrza i bezpieczeństwo w apartamentach. Rośnie także liczba klientów szukających miejsc przyjaznych alergikom. Dzisiaj znalezienie takiego miejsca to nie lada wyzwanie, a na alergie cierpi ponad 40 proc. Polaków” – dodaje Hejnowski.

Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji, wspierającej stałą pracę czujników, Aura Air na bieżąco i przez całą dobę reaguje na wszelkie zmiany w jakości powietrza. Kontrolę nad jej pracą sprawuje mobilna i prosta w obsłudze aplikacja.

Wyniki testów będą publikowane wraz z końcem sezonu.