Ruszyła pop-upowa strefa spotkań w katowickim Face2Face Business Campus

W katowickim kompleksie Face2Face Business Campus otwarta została przestrzeń spotkań, oferująca m.in. bibliotekę inspiracji, chillzone i 6-metrową kolorowaną relaksacyjną.

Biblioteka inspiracji, komfortowy chillzone, 6-metrowa kolorowanka relaksacyjna, a do tego program pełen wciągających wydarzeń – to główne atrakcje otwartej w Katowicach „Strefy spotkań Face2Face”.

Z ponad 150-metrowej przestrzeni w kompleksie biurowym Face2Face Business Campus mogą już korzystać pracownicy, ale nie tylko.

Za kreatywny pop-up odpowiadają Echo Investment i INVESTIKA.

Ostatnie zmiany w kodeksie pracy oraz oficjalnie ogłoszony przez WHO koniec trwającej ponad 3 lata pandemii COVID-19 ponownie zachęciły biznes do dialogu w temacie powrotu pracowników do biur. Na kanwie tych wydarzeń Echo Investment, deweloper specjalizujący się w tworzeniu nowoczesnych przestrzeni do pracy, odpowiedzialny za realizację inwestycji Face2Face Business Campus, wraz ze spółką joint venture czeskiego funduszu nieruchomościowego INVESTIKA, jednocześnie właścicielem tego świetnego kompleksu biurowego w Katowicach, uruchomili kreatywny pop-up „Strefa spotkań Face2Face”. To pierwsza tego rodzaju współpraca dewelopera z funduszem inwestycyjnym po sprzedaży kompleksu.

Ponad 150 metrowa przestrzeń ulokowana na parterze jednego z dwóch biurowców wpisujących się w kompleks, zamieniła się w salon inspiracji dedykowany głównie pracownikom kompleksu, ale nie tylko.

Obserwujemy rosnącą frekwencję wśród pracowników naszego kompleksu. Społeczność Face2Face Business Campus to blisko 5000 osób reprezentujących różne branże, firmy i zainteresowania. W takiej grupie tkwi ogromny potencjał, który bez bezpośrednich spotkań nie ma szans zaistnieć. Dlatego wspólnie z Echo Investment uruchomiliśmy pilotażowy projekt utworzenia miejsca dla tej społeczności, w którym ludzie mogą się lepiej poznać i wymieniać wiedzą. Projekt odzwierciedla wizję naszego funduszu inwestycyjnego, który oprócz pomnażania kapitału powierzonego przez inwestorów, jednocześnie kładzie duży nacisk na społeczny i środowiskowy wpływ swoich projektów - mówi Václav Kovář, portfolio manager w fundusz nieruchomościowym INVESTIKA.

Sześciometrowa kolorowanka relaksacyjna

Industrialny klimat, chillout zone z wygodnymi kanapami i widokiem na zielone patio zachęca do korzystania z tego miejsca. Na pracowników czeka świetnie zaopatrzona „biblioteka rozwojowa”, w której znajdują się popularne pozycje z zakresu m.in. samorozwoju, biznesu, literatury faktu czy biografii. Biblioteka prowadzi również akcję bookcrossingową.

Sercem tej przestrzeni jest ściana, która zmieniła się w ponad 6-metrową kolorowankę relaksacyjną. To jedna z największych tego typu kolorowanek na Śląsku. Już w dniu otwarcia strefy kolorowanka cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, a w kolejne dni pracownicy chętnie sprawdzali, jak zmienia się ten biurowy mural.

Wychodzimy z założenia, że całkowicie zdalny model pracy zaciera więzy między pracownikami, utrudnia nawiązywanie kontaktów, integrację czy prowadzenie kreatywnych procesów, które są częścią niemalże każdego procesu w biznesie. Nowe idee, innowacyjne rozwiązania czy wymiana wiedzy wynika głównie z bezpośrednich relacji. Badania wielokrotnie pokazywały, że ludzie chętniej wracają do biur, w których mają okazję, ale przede wszystkim odpowiednie środowisko do podejmowania takich interakcji i współpracy z innymi. Spotkania bezpośrednie – te spotkania „twarzą w twarz” zachęcają do wyjścia z domu i taką możliwość utworzyliśmy w ramach naszej strefy. „Strefa spotkań Face2Face” to przestrzeni wspierająca poszukiwanie inspiracji i zachęcająca do „kreatywnych zderzeń”. Pozytywny feedback, jaki otrzymaliśmy w momencie otwarcia przestrzeni był pierwszym sygnałem, że oddanie pracownikom, wspólnego dla całego kompleksu miejsca, gdzie mogą czuć się swobodnie, jest dla nich ważne – podkreśla Joanna Nicińska, dyrektor regionalna w dziale projektów komercyjnych Echo Investment.

Strefa świetnie sprawdzi się jako przestrzeń eventowa. Oprócz swobody korzystania ze „Strefy spotkań Face2Face” organizatorzy postawili także na stworzenie ciekawego cyklu wydarzeń.

W planie na najbliższe 3 miesiące znajduje się cykl wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz kreatywnych. Oczywiście miejsca rezerwujemy głównie dla pracowników kompleksu, ale jako, że jesteśmy częścią miasta to pojawią się wydarzenia otwarte, na które będziemy zapraszać mieszkańców Katowic za pośrednictwem social mediów Echo Investment. Warto nas obserwować – dodaje Joanna Nicińska.