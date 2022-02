Ruszyła wystawa najciekawszych zdjęć przedstawiających Gdańsk

12 nagrodzonych i wyróżnionych fotografii w konkursie „Mój Gdańsk 2021” można do 14 marca oglądać na wystawie czasowej w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta.

REKLAMA

Co mają z sobą wspólnego gdańszczanie w tramwaju, otwarcie NOMUS’a i "Dolarowiec"? To trzy z dwunastu najciekawszych zdjęć nagrodzonych w konkursie fotograficznym Muzeum Gdańska „Mój Gdańsk 2021”. Zdjęcia można zobaczyć w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta do 14 marca 2022 roku.

Z nadesłanych blisko 400 prac Muzeum Gdańska nagrodziło i wyróżniło 12 fotografii przedstawiających Gdańsk i jego mieszkańców w 2021 roku. W ubiegłorocznej odsłonie konkursu obowiązywały 4 kategorie, tj. „Kultura”, „Gdańszczanie”, „Wydarzenia z życia miasta” i „Gdańsk nieznany”.

– Mój Gdańsk to konkurs adresowany do osób zainteresowanych uwiecznianiem wszystkich odsłon życia codziennego naszego miasta. Niezależnie od tego czy fotografia to nasza pasja, czy też zajmujemy się profesjonalnie, każdy może pomóc naszemu Muzeum pełnić jedno z jego zadań, polegającym na sprawowaniu funkcji kronikarza miasta. Zdjęcia konkursowe zostaną zaprezentowane w formie wystawy, ale również znajdą się w publikacjach wydawanych przez nasze Muzeum, np. Kronice Gdańska, czy Historiach Gdańskich Dzielnic – mówi Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska. – Pod tym kątem zmieniliśmy również kryteria trzeciej edycji konkursu. Przez najbliższe lata, w ramach konkursu będziemy przyjmować fotografie przedstawiające ludzi, wydarzenia oraz dzielnice Gdańska.

12 nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie fotografii zostało zaprezentowanych na wystawie czasowej w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta.

Jak powstały fotografie?

W konkursie nadesłano zdjęcia z całej Polski. Jeden z laureatów na stałe mieszka w Zakopanem. Niektóre ze zdjęć zostały wykonane przypadkiem, ale były również takie, które powstały przy współudziale gdańszczanek i gdańszczan. „Wystawa” Andrzeja Tuźnika, czyli fotografia która zwyciężyła w kategorii „Kultura”, powstała przypadkiem.

– Udało mi się uchwycić kawałek historii w jej najgłębszej warstwie. Na zdjęciu widoczny jest Pomnik Poległych Stoczniowców nawiązujący do Grudnia’70. Następnie jest tzw. „zdjęcie w zdjęciu”, czyli sytuacja uchwycona przez innego fotografia. Dopiero na samym końcu jest moje zdjęcie. Tak powstał „mój kawałeczek historii” – moja fotografia. Nie spodziewałem się, że uda mi się wykonać takie podczas przypadkowej wizyty w Muzeum. – mówił Andrzej Tuźnik.

Jakub Steinborn, zwycięzca w kategorii „Gdańszczanie” fotografowaniu poświęcił cały styczniowy dzień. Tak powstało "Linią nr 8".

– Zdjęcie wykonałem w okolicy Placu Solidarności. Szukałem inspiracji w zamykaniu zdjęć w pewnych sztywnych ramach i symetrii. Paradoksalnie i zupełnie przypadkiem znalazłem je w tramwaju. Dopiero po czasie odkryłem jak wiele rzeczy zagrało w tym zdjęciu, np. ubrania pasażerów i ich zachowania. – mówił Jakub Steinborn.

Jeszcze ciekawszą historię ma „Dolarowiec” Hanny Pałczyńskiej. Zdjęcie, które zdobyło III miejsce w kategorii „Gdańszczanie”, zostało zaaranżowane.

– Codziennie widzę „Dolarowca”. Zawsze intrygowała mnie jego forma. Któregoś razu w kuchni, to był wietrzny dzień, zobaczyłam otwarte okno i firanę. Pomyślałem sobie, że chciałabym w tych oknach zobaczyć ludzi i poznać sąsiadów. Mimo tego, że był to czas lockdownu, poszłam do każdego z mieszkań i poprosiłam mieszkańców budynku, aby zapozowali do wspólnego zdjęcia w niedzielę o 13.15. Wszyscy podeszli do tego projektu z entuzjazmem. Tak powstało moje zdjęcie, które zgłosiłam konkursu „Mój Gdańsk”. – mówiła Hanna Pałczyńska.